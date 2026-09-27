Aeroporto di Catania chiuso fino a lunedì alle 12: l’odissea dei passeggeri. Voli cancellati o dirottati a Palermo, Trapani e Comiso

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L’aeroporto di Catania sarà ancora chiuso nella giornata di domani. L’emergenza Etna, che da tre giorni blocca lo scalo aereo di Fontanarossa, interesserà anche la giornata di domani.

La chiusura dello scalo sarà prolungata fino alle 12 di lunedì 28 settembre. Si aggiungono altre dodici ore di stop oltre a quello già programmato fino alla mezzanotte di oggi. Tutti i voli in arrivo e in partenza sono sospesi. Come accaduto nei giorni precedenti, alcuni voli sono stati cancellati, altri sono stati spostati sull’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, altri ancora negli aeroporti di Trapani e Comiso.

Comiso ha fatto registrare nella giornata di oggi ben 35 movimenti in più, trasferiti da Catania. I 35 movimenti si aggiungono ai dieci già schedulati su Comiso. Nella giornata di sabato si erano registrati 27 movimenti in più trasferiti da Catania. Tra gli altri, sono stati spostati a Comiso i voli della compagnia ITA per Milano Linate e Roma Fiumicino, ma anche alcuni voli internazionali.

L’aeroporto di Comiso è stato messo alla prova dal forte e non ordinario numero di passeggeroi,anche nelle ore notturne. L’organizzazione dello scalo ha retto l’impatto con non poche difficoltà.

Per far fronte all’emergenza lo scalo del “Pio la Torre” resta aperto H24. Nella normalità l’aeroporto cessa l’attività alle 23 e riparte alle 7 del mattino, con otto ore si sospensione nottuena. per far fronte all’emergenza, Comiso resta aperto ininterrottamente.

Domani sarà nuovamente esaminata la situazione, legata sia all’emissione di cenere lavica, sia alla direzione dei venti.

Molti i disagi per i passeggeri, in alcuni casi costretti a lunghe attese, con le sale d’attesa che sono insufficienti a contenere il forte numero di passeggeri. Molti sono stati trasferiti in pullman negli altri scali siciliani. Alcuni hanno visto il loro volo cancellato.

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