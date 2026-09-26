Acate rende omaggio a un simbolo dello Stato: una piazza porterà il suo nome

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Una piazza di Acate sarà intitolata al Generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. La richiesta è partita più di un anno fa dal comune di Acate. La scelta è caduta su una piazza, ancora senza denominazione, che si trova nel quartiere della Case popolari.

La cerimonia dki intitolazione si terrà lunedì 28 settembre alle 9,30 e vedrà la presenza dei vertici dell’Arma dei Carabinieri nonché del comandante provinciale colonnello Carmine Rosciano.

Parteciperà la Fanfara del 12° Reggimento carabinieri Sicilia e un picchetto d’onore dell’Arma dei carabinieri. Saranno presenti il sindaco Gianfranco Fidone e la presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari e rappresentanti delle autorità civili e militari.

Il generale carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, morì ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 nella “strage di via Carini” a Palermo. Insieme a lui perì anche la giovane moglie, Emanuela Setti Carraro, in attesa di un bambino. Dalla Chiesa aveva 61 anni ed era prefetto di Palermo dal 30 aprile 1982. Il suo mandato era durato appena 4 mesi.

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