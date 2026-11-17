Marina di Ragusa, al via i lavori a Villa Ottaviano: diventerà la nuova delegazione

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A Marina di Ragusa parte il cantiere di Villa Ottaviano. Il Comune di Ragusa ha consegnato i lavori di manutenzione straordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche nella storica dimora di via Dandolo, che diventerà la nuova sede distaccata della delegazione comunale e uno spazio polifunzionale aperto alla cittadinanza.

Quanto costa e chi paga

L’intervento costa complessivamente 250.000 euro. Le risorse arrivano dal protocollo d’intesa firmato dal Comune con Anas, un accordo complessivo da 3,8 milioni di euro a titolo di compensazione per i disagi legati al cantiere dell’autostrada Ragusa-Catania.

La villa della famiglia Ottaviano

Il percorso di recupero era cominciato con l’acquisto della villa, appartenuta alla famiglia Ottaviano, entrata nel patrimonio comunale grazie a un finanziamento regionale dedicato di 1.455.000 euro. L’edificio padronale si sviluppa su due livelli, con nove vani al piano terra e tre al piano superiore, e ha un’ampia area esterna: in tutto circa 1.000 metri quadrati. Spazi che serviranno a dare alla frazione luoghi di aggregazione e uffici comunali adeguati.

“Villa Ottaviano ospiterà la delegazione di Marina, uno spazio coperto versatile e a disposizione della cittadinanza. Il luogo è splendido e rappresenta l’ennesimo esempio della nostra strategia per valorizzare e dare nuove funzioni a immobili storici che meritano di tornare a vivere”, dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Con la consegna di questi lavori compiamo un passo avanti per restituire alla comunità un bene identitario e di pregio nel pieno centro della frazione”.

Dodici vani accessibili e meno affitti per il Comune

Con i lavori i dodici vani della villa e gli spazi esterni saranno resi pienamente accessibili, sicuri e funzionali. “Con l’avvio del cantiere entra nel vivo una riqualificazione attesa da tempo dai residenti di Marina di Ragusa”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida. “Oltre a offrire ai cittadini una sede istituzionale decorosa e luoghi di incontro al chiuso, il completamento dell’opera ci permetterà di razionalizzare la spesa pubblica per i canoni di locazione degli spazi che attualmente ospitano uffici comunali”.

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