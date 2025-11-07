Patto Comune di Ragusa e Anas: 4 milioni di euro per una città più vivibile e moderna. Tra le priorità la sicurezza dei pedoni

Un accordo che vale oltre 4 milioni di euro e che cambierà il volto di Ragusa: è quello firmato martedì 4 novembre a Palermo tra il Comune di Ragusa e Anas, come annunciato dal sindaco Peppe Cassì.

“Abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa – spiega il primo cittadino – che ci permetterà di investire circa 4 milioni di euro in una serie di opere diffuse in tutta la città, dalla sicurezza dei pedoni alla pubblica illuminazione, dall’edilizia scolastica alla riqualificazione di spazi pubblici di valore”.

Si tratta di risorse riconosciute come compensazione dei disagi dovuti alla realizzazione della nuova Ragusa–Catania, che saranno disponibili entro l’anno per consentire l’avvio dei cantieri.

Sicurezza del pedone: 1,5 milioni per marciapiedi e attraversamenti rialzati

La fetta più consistente dei fondi, 1 milione e mezzo di euro, sarà destinata alla “Sicurezza del pedone”: realizzazione e sistemazione di marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche e creazione di attraversamenti pedonali rialzati nei punti più sensibili.

“Abbiamo individuato le aree di intervento – precisa Cassì – con criteri oggettivi stabiliti dagli uffici tecnici e dalla Polizia municipale: presenza di scuole, intensità e velocità del traffico, situazioni di pericolo”.

Tra le vie interessate: viale Sicilia, via Colleoni, viale Europa, via Golgi, via Fieramosca, via Monte Cervino, via Archimede, via Ugo La Malfa, via Cannezio, via Irlanda, via Di Vittorio e numerosi altri punti strategici.

Illuminazione e scuole: sicurezza e qualità della vita

Altri 700mila euro saranno impiegati per la pubblica illuminazione, sia in città che nelle contrade.

“Parliamo – aggiunge Cassì – di nuovi impianti o del ripristino di quelli esistenti, in zone come via Montale, via Colleoni, via Monti, via Paestum e via Don Salvatore La Rosa”.

Per edilizia scolastica e sportiva vengono stanziati 300mila euro, a cui si aggiungono 500mila euro per la Scuola dello Sport, con l’obiettivo – sottolinea il sindaco – “di farne sempre più una sede universitaria di alto livello”.

Valorizzazione del patrimonio e spazi per la comunità

Nel piano anche interventi di recupero e valorizzazione urbana:

250mila euro per Villa Ottaviano , a Marina di Ragusa, che dopo la ristrutturazione diventerà “un luogo di ritrovo al chiuso e una sede municipale efficiente”;

, a Marina di Ragusa, che dopo la ristrutturazione diventerà “un luogo di ritrovo al chiuso e una sede municipale efficiente”; 200mila euro per l’ex Anagrafe , per rifunzionalizzare il piano terra del Palazzo municipale e creare “uno spazio espositivo e versatile in pieno centro”;

, per rifunzionalizzare il piano terra del Palazzo municipale e creare “uno spazio espositivo e versatile in pieno centro”; 366mila euro per il Palazzo della Cancelleria a Ibla, dove sorgerà il Museo Astronomico G.B. Hodierna, un progetto di forte valore culturale.

Giuffrida: “Interventi diffusi e concreti, dalle contrade a Ibla”

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida:

“Trovano così realizzazione importanti interventi del nostro programma elettorale – dichiara – che toccano tutta la città: dal centro storico alle periferie, da Ibla alle contrade fino a Marina di Ragusa. È un piano che coniuga sicurezza, qualità della vita e valorizzazione del patrimonio urbano”.

Giuffrida aggiunge che “i sette interventi inseriti nel protocollo potrebbero anche aumentare in numero o in risorse, perché l’accordo prevede che eventuali economie derivanti da ribassi restino nella disponibilità del Comune, da destinare a ulteriori opere o integrazioni”.

Cassì conclude: “Con questo protocollo mettiamo in moto una serie di cantieri attesi e necessari. Ragusa continua a crescere in modo ordinato, sicuro e sostenibile”.

