Il Comune di Ragusa acquista la storica villa Ottaviano a Marina. Diventerà la delegazione

Con un atto notarile firmato il 29 gennaio, il Comune di Ragusa ha ufficialmente acquistato la storica villa della famiglia Ottaviano, situata in via Dandolo, nel cuore di Marina di Ragusa. L’acquisizione è stata possibile grazie a un finanziamento regionale di 1.455.000 euro.

L’edificio

L’edificio, una prestigiosa villa padronale, si sviluppa su due livelli: il piano terra conta nove vani, mentre il piano superiore ne ospita tre. La proprietà include inoltre un’ampia area esterna, per una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadri.

La villa diventerà la nuova sede della delegazione comunale di Marina di Ragusa, rispondendo così all’esigenza della comunità locale di avere spazi pubblici adeguati sia per servizi amministrativi sia per attività aggregative al chiuso. Questo intervento consentirà inoltre di liberare gli attuali locali in affitto, precedentemente trasferiti dagli spazi di via Brin, oggi adibiti a uso scolastico.

