Come vestivano gli antenati? Laboratorio didattico di archeologia al Convento delle Croce a Scicli

L’appuntamento è per le 15.30 di sabato al convento della Croce. Sarà l’occasione per scoprire da vicino come si vestivano gli antenati attraverso antichi miti diffusi in Grecia sull’arte della tessitura. Continuano i laboratorio laboratori didattici di archeologia organizzati dal Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica al Convento della Croce di Scicli, curati dalle archeologhe Alessandra D’Izzia e Paola Dantoni. Sabato si andrà alla scoperta dell’abbigliamento dei nostri antenati: come vestivano gli antichi romani, cosa è una fibula, quali erano i colori preferiti delle vesti che distinguevano anche le classi sociali. Il laboratorio partirà dal racconto dei primi tessitori per guidare i piccoli stilisti dell’antichità alla creazione di veri e propri manufatti.



