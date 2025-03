A Donnalucata riapre punto prelievi, a Comiso ambulatorio di Otorino intitolato ad Antonio Palma

Riapre il Punto Prelievi di Donnalucata: la gestione affidata al dottor Vincenzo Bramanti

Dopo circa sei mesi di chiusura, il Punto Prelievi di Donnalucata, frazione di Scicli, ha riaperto ufficialmente questa mattina. La decisione è stata presa dalla Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, a seguito di un confronto proficuo con le istituzioni del territorio. Nelle more dell’approvazione del nuovo Atto Aziendale, il coordinamento delle attività del Punto Prelievi è stato affidato al dottor Vincenzo Bramanti, attuale direttore dell’U.O. Laboratorio Analisi di Modica, cui spetterà la gestione organizzativa relativa alle risorse umane, strutturali e materiali.

Il centro sarà operativo il martedì per i prelievi dalle 07:30 alle 10:00, mentre la consegna dei referti avverrà dalle 10:30 alle 13:00. Il venerdì sarà invece dedicato esclusivamente alla consegna dei referti, dalle 11:30 alle 13:00. Questa organizzazione potrà subire modifiche in base all’afflusso dell’utenza, con l’intento di garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai bisogni della comunità.

“La riapertura del Punto Prelievi di Donnalucata rappresenta un segnale importante di attenzione al territorio e alle esigenze sanitarie dei cittadini – ha dichiarato il Direttore Amministrativo dell’ASP di Ragusa, Massimo Cicero – Il nostro impegno è quello di garantire un servizio di qualità, accessibile e funzionale, riducendo i disagi per l’utenza che ha necessità di sottoporsi a esami ematici e migliorando la rete di assistenza locale”.

“Questa iniziativa – aggiunge il Direttore Generale, Giuseppe Drago – risponde alle richieste della popolazione locale e contribuisce a potenziare l’offerta sanitaria di prossimità, riducendo la necessità di spostamenti verso altri centri. Con la riapertura del Punto Prelievi, Donnalucata torna ad avere un presidio che garantisce a monte il monitoraggio della salute”.



Comiso, l’ambulatorio di Otorino intitolato ad Antonio Palma, a un anno dalla scomparsa

di Francesca Cabibbo – La morte, all’improvviso, un anno fa. Un improvviso malore ha portato via Antonio Palma, medico otorino in servizio nell’ambulatorio dell’ospedale di Comiso.

Un anno dopo, i colleghi del servizio di Otorino hanno voluto ricordarlo intitolando a lui l’ambulatorio dove per anni aveva svolto il suo lavoro al servizio dei pazienti. Promotore dell’iniziativa è stato Mario Presti, infermiere responsabile del servizio ambulatoriale.

A scoprire la targa sono stati la moglie Laura Piccione, presente insieme alla figlia Giada Palma. Un momento di grande commozione, cui hanno partecipato numerosi dipendenti dell’ospedale, insieme al direttore generale Pino Drago e al direttore sanitario Sara Lanza, al direttore del reparto di Otorinolaringoiatria, Mario Lentini, al sindaco Maria Rita Schembari ai parlamentari Giorgio Assenza e Salvatore Sallemi.

“Antonio Palma era speciale – racconta Mario Presti – era grande la sua dedizione al lavoro e la sua attenzione per i pazienti. Nel periodo Covid nel reparto eravamo rimasti solo in due, lui ed io. Un anno fa, come sempre, ci eravamo salutati per il fine settimana. Ma lunedì mattino, quando siamo tornati al lavoro, è arrivata questa notizia fulminea. Questo piccolo segno, la targa e l’intitolazione dell’ambulatorio, vogliono dire il nostro grazie e il nostro affetto, un modo per ricordarlo e continuare a vivere ie a lavorare, in qualche modo, con lui”.

