Folle corsa in centro a Ispica, auto speronate. Arrestati dai carabinieri

Un inseguimento fra le vie cittadine di Ispica ha messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini e speronato anche le auto in sosta. Inizio settimana movimentato in città per i carabinieri di Modica hanno arrestato due uomini dopo un inseguimento spericolato. I militari, hanno intercettato lungo la SS 115 due persone già note alle forze dell’ordine, originari di Rosolini. All’alt imposto dai carabinieri, i due hanno accelerato improvvisamente, dando il via a una pericolosa fuga a bordo di un’Opel risultata priva di assicurazione.

Inseguimento tra le vie cittadine e manovre pericolose

I fuggitivi hanno sfrecciato per le vie del centro abitato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. Hanno anche tentato di speronare l’auto di servizio. Giunti nei pressi di via Mancini, i due uomini, un 43enne e un 24enne, hanno abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi, ma sono stati immediatamente bloccati dai carabinieri.

Arresto e domiciliari per i responsabili

Dopo essere stati condotti in caserma, i due sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni a Rosolini. Durante l’inseguimento, diverse auto in sosta sono state danneggiate.

© Riproduzione riservata