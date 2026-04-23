Ricercato in Germania per violenza sessuale su minore: arrestato a Ragusa

Operazione congiunta della Polizia di Stato tra Ragusa e Modica, dove gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato hanno eseguito un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti di un uomo italiano di 42 anni accusato di un fatto gravissimo: violenza sessuale nei confronti di una minorenne.

L’intervento rientra nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia e ha portato all’arresto di un soggetto irreperibile da tempo, ricercato per un grave reato commesso all’estero.

Il mandato europeo e l’accusa in Germania

Il 42enne era ricercato per il reato di violenza sessuale, commesso nel 2023 in Germania ai danni di una ragazza minorenne di 17 anni.

Il Mandato di Arresto Europeo è stato emesso dalle autorità tedesche proprio per consentire il suo trasferimento e la prosecuzione del procedimento giudiziario nel Paese dove il fatto sarebbe avvenuto.

Arresto e trasferimento in carcere

Una volta completate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle procedure di estradizione.

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