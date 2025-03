Incidente mortale a Modica: settimana prossima l’autopsia per Peppe Giurdanella

La Procura della Repubblica ha fissato per l’11 marzo la data del conferimento dell’incarico ai due medici specialisti incaricati di eseguire l’esame autoptico sul corpo di Peppe Giurdanella. Si tratta dei dottori Walter Di Mauro e Pietro Zuccarello, ai quali è verrà affidato il compito di chiarire le cause del decesso del 36enne modicano, tragicamente scomparso in un incidente stradale sabato pomeriggio.

L’incidente e i dubbi sulla dinamica

Peppe Giurdanella stava viaggiando a bordo della sua Volkswagen in direzione Palazzolo Acreide, dove avrebbe assistito alla partita del Modica Calcio, quando il tragico schianto ha interrotto per sempre il suo viaggio. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità. L’autopsia, disposta come prassi in questi casi, servirà a chiarire se sia stato colto da un malore improvviso o se altre cause possano aver determinato la perdita di controllo dell’auto. Al momento, l’autista del camion coinvolto nel sinistro è indagato per omicidio stradale, un atto dovuto che consentirà di approfondire ogni aspetto della vicenda prima di eventuali ulteriori sviluppi giudiziari.

Il dolore della famiglia e l’omaggio del Modica Calcio

Nel frattempo, la famiglia di Peppe resta in attesa dell’autopsia per poter procedere con le esequie e dare degna sepoltura alla salma. Un dolore straziante, condiviso dalla comunità modicana, che si stringe attorno alla giovane moglie Alessandra e alle due bambine della coppia. Domenica prossima, la stessa Alessandra sarà ospite d’onore del Modica Calcio nella sfida casalinga contro il Milazzo allo stadio Vincenzo Barone. Un gesto significativo della società sportiva e dei tifosi, che intendono rendere omaggio a Peppe che aveva promesso alla sua famiglia di assistere insieme a loro a quella partita. La partita tra Modica e Milazzo si preannuncia infatti come un crocevia fondamentale per la stagione. Un successo del Modica domenica permetterebbe di allungare il vantaggio della squadra a sei punti e Peppe voleva suggellare come tifoso questo momento con tutta la sua famiglia allo stadio. Domenica, quindi, si preannuncia come una giornata di forti emozioni al Vincenzo Barone.

