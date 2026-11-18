Un paziente operato al Guzzardi di Vittoria per una frattura chiede il risarcimento all'Asp di Ragusa. L'Azienda si costituisce: udienza il 9 dicembre, 1.500 euro di fondo spese al legale esterno.
Pista ciclabile dell’Irminio in cemento drenante: il subappalto sale a 139 mila euro
18 Nov 2026 07:53
La pista ciclabile del progetto per la riserva della Foce dell’Irminio, a Ragusa, ha cambiato fondo: al posto della terra naturale stabilizzata prevista dal progetto c’è il conglomerato cementizio drenante. E il subappalto per le pavimentazioni, affidato alla Descat srl di Ragusa, sale da 96 mila a 139.186,65 euro.
Cosa ha cambiato la variante
Il 7 agosto il Comune ha approvato la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori. La perizia ha sostituito le due voci della pavimentazione in terra naturale stabilizzata con un nuovo prezzo per il «conglomerato cementizio drenante per pavimentazioni di piste ciclabili». Sono cambiati così l’oggetto e l’importo del lavoro in subappalto, fissato ora in 139.186,65 euro dall’atto integrativo firmato dalle due imprese il 10 novembre.
Secondo la determina, la nuova pavimentazione è stata realizzata dopo l’approvazione della variante, nell’ambito del subappalto già autorizzato: con questo provvedimento il Comune adegua l’autorizzazione al nuovo oggetto e alla nuova cifra. I pagamenti saranno commisurati alle quantità accertate dalla direzione dei lavori, e manodopera e sicurezza andranno pagate al subappaltatore senza ribasso.
Il cambio di materiale può far discutere, perché l’intervento nasce per tutelare un sito della rete Natura 2000: la determina non spiega le ragioni della scelta, che sono nella perizia di agosto.
Un progetto da 3,6 milioni
L’intervento per la valorizzazione, la tutela e la fruizione sostenibile del sito Foce del fiume Irminio vale in tutto 3,6 milioni di euro. Finanziato dalla Regione nel 2022 con il Piano di sviluppo e coesione 2014-2020, a inizio 2026 è stato spostato sul POC Sicilia 2014-2020, alla voce degli interventi per la rete Natura 2000, i parchi naturali e le aree boscate, con lo stesso importo.
Alla gara del dicembre 2024 si erano presentate 179 imprese. Ha vinto la Gerilenia, in avvalimento con la Andreozzi srl di Afragola, con un ribasso del 31,894 per cento: 1.943.693,48 euro più Iva, su una base di gara di 2,8 milioni. Il contratto è stato firmato il 3 marzo 2025 e i lavori sono stati consegnati il 15 aprile 2025.
Oltre alla pista lungo la costa, il progetto prevede la sistemazione dei percorsi interni alla riserva, la riqualificazione delle aree degradate, pannelli informativi e servizi per i visitatori, come avevamo raccontato quando la nuova pista ciclo-pedonale dell’Irminio ha preso forma. Il bando di appalto, alla fine del 2024, era stato presentato come il progetto per estendere la ciclopedonale nella riserva.
Leggi anche: Foce dell’Irminio, nella riserva naturale la sabbia piena di palline di plastica
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata