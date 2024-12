Ragusa: un progetto per la valorizzazione della Riserva dell’Irminio. Sarà estesa la ciclopedonale

Un significativo passo avanti verso la tutela e la fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico della Riserva dell’Irminio. È stato annunciato il bando di appalto per l’“Intervento per la valorizzazione, la tutela e la fruizione sostenibile del SIC – ZSC Foce dell’Irminio”, un progetto dal valore complessivo di circa 3,6 milioni di euro.

Obiettivo del progetto

Il sindaco Peppe Cassì sottolinea l’intenzione di estendere la pista ciclopedonale esistente che parte da Piazza Malta, integrandola in modo armonico con la riserva naturale. La nuova infrastruttura sarà realizzata con sistemi di piattaforme ecocompatibili, consentendo a cittadini e turisti di godere del paesaggio in totale sicurezza, senza compromettere l’ecosistema.

Questo intervento, il più finanziato tra i 16 progetti regionali per la tutela di aree naturali strategiche, nasce dalla collaborazione tra Comune di Ragusa e Comune di Scicli (per il tratto ricadente nel loro territorio) e Libero Consorzio e associazioni ambientaliste e sportive.

Le fasi del piano

Sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi interni, con la riqualificazione delle aree degradate e la rimozione dei manufatti abusivi, antecedenti l’istituzione dell’area protetta.

Realizzazione del percorso ciclabile, progettato lungo la SP63 (Marina di Ragusa-Donnalucata), in continuità con i tratti già esistenti. Creazione di servizi per i visitatori, Infopoint, bookshop e punto ristoro presso l’accesso principale. Pannelli informativi lungo il percorso. Potenziamento dei servizi per migliorare l’esperienza di fruizione.

Un progetto premiato e innovativo

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, sottolinea l’importanza di questa iniziativa come opera di valorizzazione e riqualificazione ambientale, unendo infrastrutture sostenibili e tutela del patrimonio naturale.

© Riproduzione riservata