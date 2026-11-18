Santa Croce Camerina in lutto per la scomparsa di Ines Salem: aveva soltanto 36 anni

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La comunità di Santa Croce Camerina è in lutto per la prematura scomparsa di Ines Salem, venuta a mancare a soli 36 anni. Una notizia dolorosa che ha suscitato profonda commozione in paese, dove Ines e la sua famiglia erano conosciute da tanti anni e rappresentavano una presenza importante nel tessuto sociale ed economico della città.

Una vita spezzata troppo presto, quando c’erano ancora tanti progetti, sogni e pagine da scrivere. Ines era sposata e mamma. Lascia nel dolore la sua famiglia, i suoi affetti e quanti le hanno voluto bene.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno circolando sui social. Parole di affetto, ricordi e incredulità da parte di quanti l’avevano conosciuta e avevano condiviso con lei momenti di vita, lavoro e impegno per il paese.

Il cordoglio raggiunge anche l’amministrazione comunale e il sindaco Peppe Dimartino, ai quali si unisce idealmente l’intera comunità santacrocese, profondamente colpita da una perdita così prematura. Alla famiglia e a tutti i suoi cari va la vicinanza della città in questo momento di grande dolore.

Ines aveva scelto anche di impegnarsi direttamente per il bene collettivo, partecipando alle elezioni amministrative del 2022 nella lista a sostegno di Piero Mandarà. Era stata la prima candidata italo-tunisina nella storia della competizione elettorale locale, portando avanti il valore del dialogo e dell’inclusione.

La sua storia e quella della sua famiglia si intrecciano da anni con quella di Santa Croce Camerina. Attraverso il lavoro, l’attività nel cuore del paese e le relazioni costruite nel tempo, avevano contribuito alla vita della comunità.

Perché una comunità non è fatta soltanto da chi vi nasce, ma anche da chi la sceglie, la vive, la ama e contribuisce a renderla migliore.

Oggi restano il dolore, l’incredulità e il ricordo di una donna, moglie e mamma, che nonostante la giovane età aveva già saputo costruire legami e lasciare un segno nella comunità.

A soli 36 anni, Ines aveva ancora tanta vita davanti

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