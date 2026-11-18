Scuole con topi e muffa, venerdì 20 novembre corteo degli studenti dal liceo Fermi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

I crolli nelle scuole di Vittoria, i topi al Galileo-Ferraris, la muffa al G.B. Vico. Sono gli esempi che gli studenti iblei mettono in fila in una lettera aperta alla comunità scolastica della provincia di Ragusa, per chiamare in piazza ragazzi, docenti e famiglie. L’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle 8:30 davanti al liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa, da dove partirà un corteo provinciale in occasione dello sciopero studentesco internazionale.

La lettera è firmata da Voce degli Studenti Ragusa, Rete degli Studenti Medi Vittoria e Consulta provinciale degli studenti di Ragusa, che parlano di «una profonda preoccupazione» e di una scuola pubblica che «sta attraversando una fase di gravi difficoltà». Le richieste sono raccolte in quattro capitoli.

Edilizia scolastica e sicurezza

Secondo gli studenti, troppi istituti della provincia sono in condizioni precarie: infiltrazioni, muffa, impianti vecchi, mancanza di certificazioni antisismiche, infestazioni e spazi inadeguati. Al Libero Consorzio comunale, che ha la competenza sugli istituti superiori, chiedono interventi straordinari di bonifica; a livello nazionale, di portare la spesa per l’istruzione fino al 5% del Pil. Sono le stesse denunce che gli studenti avevano portato in piazza a metà ottobre, quando avevano parlato di scuole che cadono a pezzi e topi tra i banchi.

Trasporti, benessere e antimilitarismo

Sul diritto allo studio la lettera punta il dito sul costo dei materiali didattici e sui trasporti locali, giudicati inefficienti e cari, con autobus «affollati oltre ogni limite» per i pendolari: alla Regione si chiede di investire nei collegamenti interni dell’isola invece che in grandi opere ritenute inutili. Sul benessere psicologico gli studenti chiedono una legge regionale per garantire gli sportelli di ascolto in tutte le scuole in collaborazione con le Asp, e il congedo mestruale per le studentesse con una condizione medica certificata. Infine contestano la presenza dei militari nelle scuole e propongono, in alternativa, un’educazione alla pace e il servizio civile universale.

L’appello è rivolto agli studenti, perché partecipino in massa; a docenti e personale Ata, perché sostengano la giornata riconoscendone il valore civico; e alle famiglie, perché si schierino a difesa della scuola pubblica. «Il futuro della nostra scuola si costruisce insieme, dentro e fuori le aule», chiude la lettera. Venerdì 20 novembre è anche la giornata dello sciopero generale: nei giorni scorsi studenti e associazioni avevano annunciato la loro adesione al fianco della Cgil.

Leggi anche: Consulta degli studenti, il nuovo presidente è Antonio Tumino del liceo Fermi

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it