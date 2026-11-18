Gradimento dei sindaci, Cassì terzo tra le città da 70 a 85mila abitanti

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Il 56% di gradimento, il terzo posto in Italia tra i sindaci dei Comuni da 70 a 85mila abitanti e il quattordicesimo nella classifica nazionale generale. Sono i numeri dell’indagine di Lab21 per Affaritaliani.it che riguardano il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, rilanciati dal movimento Direzione Ragusa, che li usa per rispondere a chi, in città, parla di crisi dell’amministrazione.

Secondo la nota, il dato è stato rilevato nei primi giorni di novembre e ricalca quello registrato a luglio da Lab24 per Il Sole 24 Ore, quando Cassì era risultato secondo tra i sindaci siciliani. «Non sarà il 63% del consenso elettorale – scrive Direzione Ragusa –, un dato reso possibile anche dalla pochezza delle proposte avversarie, ma conferma per la seconda volta che il gradimento dell’Amministrazione Cassì è saldo e tra i più alti».

L’attacco agli avversari

La nota se la prende con le forze politiche che, secondo il movimento, si uniscono «nell’anti-Cassì» divulgando «le statistiche del sentito dire». L’esempio citato è quello del turismo: altro che calo del 10-15%, sostiene Direzione Ragusa, perché i dati ufficiali, «calcolati per difetto», certificherebbero presenze 2026 già superiori a quelle del 2025.

«Diversamente da chi racconta crolli e crisi – prosegue la nota – i ragusani continuano ad apprezzare la serietà, la sobrietà e la concretezza di questa Amministrazione». E chiude con una frecciata: «Attendiamo curiosi la replica di chi criticherà questo dato come già avvenuto con quello del Sole 24 Ore, sostenendo che certe classifiche sono veritiere quando celebrano sindaci dei propri partiti ma sempre infondate quando si parla di Ragusa».

La classifica arriva mentre in città si guarda già alle prossime scadenze elettorali: Cassì, nelle scorse settimane, ha frenato sulle Regionali, dicendo di poter restare sindaco fino alla fine del mandato.

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