Una nube lenticolare gigante sull’Etna: lo scatto del ragusano Gianni Tumino

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Un enorme disco di nuvole sospeso sul vulcano, come una pila di dischi sovrapposti. È la nube lenticolare che si è formata nella notte sull’Etna e che è rimasta per tutto il giorno, dando spettacolo nel cielo della Sicilia orientale. A fotografarla è stato il ragusano Gianni Tumino, che ci ha inviato lo scatto.

Lo scatto dal versante sud

La foto è stata scattata alle 11:24 di oggi, mercoledì 18 novembre, dal versante sud del vulcano. Nell’immagine si vedono due formazioni: un piccolo «cappello» bianco posato sulla cima dell’Etna e, più a destra, una grande nube a strati che occupa buona parte del cielo. Tumino ha usato una Canon EOS R con obiettivo 24-70 millimetri a 52 millimetri, diaframma f/18, tempo di 1/400 di secondo e 400 Iso.

La «Contessa» dei venti

Le nubi lenticolari sull’Etna hanno anche un nome popolare: la «Contessa». Come avevamo raccontato, il nome scientifico è Altocumulus lenticularis: si formano dall’incontro e dallo scontro di flussi d’aria fredda e calda, alimentati anche dal pennacchio di gas che esce dai crateri sommitali. Secondo la tradizione contadina il nome viene dalla «contesa» dei venti, e la comparsa del cappello sull’Etna è considerata un presagio di cambio del tempo e dell’arrivo del freddo.

Non è la prima volta che l’obiettivo di Tumino, appassionato di fotografia del cielo, regala immagini di questo tipo: nelle scorse settimane aveva immortalato la luna piena di ottobre accanto al faro di Portopalo e un fulmine sul mare davanti alla piattaforma Vega 2.

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