LA FOTO. Nubi lenticolari sull’Etna

Uno scatto di Gianni Tumino. L’immagine ritrae una scena mozzafiato che combina fenomeni meteorologici e astronomici, rendendo omaggio alla bellezza dell’Etna e del cielo notturno autunnale.

Si tratta del fenomeno delle nubi lenticolari illuminate dal crepuscolo, posizionate sopra il maestoso Etna, viste dal versante sud-ovest (Piano Fiera, Adrano). Sullo sfondo, il cielo autunnale mette in evidenza l’ammasso stellare delle Pleiadi (M45), uno degli oggetti celesti più riconoscibili a occhio nudo. L’immagine cattura un momento unico in cui le condizioni atmosferiche, il posizionamento del vulcano e la luce del tramonto si fondono in un’opera d’arte naturale.

Dati tecnici

NUBI LENTICOLARI SULL’ETNA:

Piano Fiera – Adrano (CT) – lato sud ovest ETNA

19/11/2024 ora 17:51 U.T. ORA LOCALE 18:51

CANON EOS R Mirrorless Camera

Obiettivo SIGMA DG 50 mm. f/1,4 @ f/2,8

Posa di 3 secondi @ ISO 6.400

Software: Photoshop

