Bandiere Blu 2025: Ispica è fuori, ecco le spiagge iblee riconfermate

Ispica non è più nel circuito delle spiagge Bandiere Blu per il 2025. Una sorpresa, purtroppo in negativo, che coinvolge la provincia di Ragusa. La conferma ufficiale è arrivata durante la conferenza di presentazione che si sta svolgendo in queste ore a Roma. Quest’anno, la provincia di Ragusa perde una spiaggia Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento della FEE. Riconfermate invece le altre spiagge: Marina di Ragusa, Marina di Modica, Pietre Nere-Raganzino, Sampieri – Pisciotto – Costa di Carro. Incredibilmente, anche Lipari ha perso la Bandiera Blu. Non bastano evidentemente le acque cristalline, è noto infatti che la FEE premia anche una serie di servizi messi a disposizione per i bagnanti, ma resta da capire cosa sia accaduto dopo tanti anni in cui invece le spiagge in questione avevano ottenuto il riconoscimento. Per la Sicilia, vi sono due new entry: Messina e Nizza di Sicilia

Le spiagge siciliane riconfermate

Per il 2025 vengono confermate quindi le spiagge di Roccalumera, Ali Terme, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni , Taormina e Tusa in provincia di Messina. Nel Ragusano tra le spiagge col mare più bello ci sono le già citate Modica, Pozzallo, Scicli e Ragusa e infine Menfi nell’Agrigentino.



La bandiera blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di un’attenta salvaguardia dell’ambiente e. In totale, in Italia, sono 246 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento. La località si devono distinguere per qualità ambientale, gestione sostenibile del territorio, depurazione delle acque e servizi turistici di eccellenza.

Liguria, Puglia e Calabria protagoniste

La Liguria , storicamente tra le regioni più premiate, mantiene il primato con 33 località , pur perdendo un riconoscimento rispetto al 2024. La Puglia fa un balzo in avanti con 3 nuove Bandiere Blu , toccando quota 27. La Calabria conquista anch’essa 3 nuovi ingressi , arrivando a 23 Comuni premiati.

Le reazioni politiche

Il Sindaco di Pozzallo ha commentato la riassegnazione della Bandiera Blu a Pozzallo, la più longeva fra le bandiere “ragusane”: “Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno congiunto tra istituzioni, cittadini e operatori turistici, che continuano a investire nella salvaguardia del patrimonio naturale di Pozzallo”. Poi, continua: “Grazie a questa visione, la città continua a essere un punto di riferimento nel panorama turistico del Sud-Est. Pozzallo, con le sue attività di ristorazione, i lidi attrezzati e le 299 strutture ricettive accreditate, tra affittacamere, alberghi, B&B e case vacanze, vive una stagione e ricca di emozioni e opportunità per residenti e visitatori”.

Critico il consigiere del Pd Gianni Stornello: “L’assessore si dimetta”

La spiaggia di Santa Maria del Focallo ha perso la Bandiera Blu. Inevitabili le reazioni politiche a Ispica, come quella del consigliere Gianni Stornello del Pd: “L’ennesima conseguenza della sciatteria in cui vive l’Amministrazione comunale di centro-destra, buona sola alle passerelle negli eventi mordi-e-fuggi pagati da altri e per niente dedita alle misure strutturali. Il danno d’immagine che la città e la sua costa ricavano è enorme. Ispica perderà anche dei finanziamenti che la Regione destina ai comuni che hanno il prestigioso riconoscimento, oltre al fatto che uscirà dal gruppo dei comuni iblei che, avendo la Bandiera Blu, stavano intraprendendo un percorso di promozione turistica comune. Ci aspettiamo l’assunzione di responsabilità politica da parte dell’assessore al Turismo che farebbe bene a dimettersi. Sappiamo – aggiunge Stornello – che ci sono state delle criticità di ordine burocratico legate alla certificazione della qualità delle acque in capo a Iblea Acque. Ma queste criticità gli altri comuni della provincia (Pozzallo, Modica, Ragusa e Scicli) le hanno sapute risolvere, tanto è vero che la loro Bandiera Blu è stata confermata. L’Amministrazione comunale ispicese di centro-destra purtroppo non riesce neanche a vivere di rendita. Che l’approccio con la Bandiera Blu fosse discutibile lo si era capito quando tre anni fa l’Amministrazione, grossomodo la stessa di oggi, decise di non richiedere la Bandiera Blu anche per la spiaggia di Ciriga, oltre che per la spiaggia di Santa Maria del Focallo. Viene il dubbio che, come avvenuto per il sito UNESCO della città tardo-barocche del Val di Noto, ci sia una precisa volontà di non ritenere strategici certi riconoscimenti ai fini turistici e culturali. E questo, per i talenti che ha Ispica e per come si muove il mondo della promozione turistica, è un lusso che non ci possiamo permettere”.

Le reazioni da Scicli che quest’anno fa il bis

Il mare di Scicli concede il bis. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino ha ottenuto la Bandiera Blu per il litorale sciclitano. Scicli conferma la qualità ambientale della propria costa con il riconoscimento di ben tre spiagge: Sampieri, Punta Pisciotto e Costa di Carro. Il riconoscimento della Bandiera Blu è stato un obiettivo prefisso e perseguito dall’attuale amministrazione e ha comportato l’osservanza di una serie di criteri di qualità ambientale e dei servizi per i bagnanti. Il riconoscimento comporta investimenti da parte dell’Ente Pubblico territoriale per assolvere ai 33 criteri da rispettare per la Bandiera, oltre a un Piano d’azione.

© Riproduzione riservata