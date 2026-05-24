Elezioni a Ispica: affluenza sotto il 50% e partita apertissima. Ecco i dati nel dettaglio

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Si chiude con un’affluenza del 48,03% la prima giornata di voto per le elezioni amministrative 2026 a Ispica. Alle ore 23 di domenica 24 maggio, ultimo rilevamento ufficiale prima della riapertura dei seggi prevista per lunedì mattina, hanno votato 7.006 elettori su 14.587 aventi diritto.

Il dato segna una lieve flessione rispetto alla precedente tornata amministrativa, quando alla stessa ora l’affluenza si era attestata al 48,89%. La differenza è pari a -0,86%. Una diminuzione contenuta, ma che conferma il trend regionale di partecipazione in leggero calo registrato in diversi comuni siciliani chiamati al voto.

La giornata elettorale a Ispica era iniziata con un’affluenza sostanzialmente stabile alle ore 12, quando si era recato alle urne il 14,35% degli elettori, contro il 14,31% della precedente consultazione.

Nel secondo rilevamento delle ore 19, invece, era emersa una prima flessione più evidente: l’affluenza aveva raggiunto il 35,81%, con un calo di circa 1,85 punti percentuali rispetto alle amministrative precedenti.

Il dato delle 23 racconta quindi una partecipazione che, pur restando sotto il 50%, ha recuperato parte del distacco accumulato nel pomeriggio. Una dinamica che conferma quanto la sfida elettorale resti molto sentita in città.

A rendere particolarmente acceso il confronto politico è la presenza di cinque candidati sindaco e di un quadro fortemente frammentato. In corsa ci sono Paolo Monaca, Tonino Cafisi, Serafino Arena, Angelo Galifi e Pierenzo Muraglie, sostenuti da coalizioni differenti e da numerose liste civiche. Il centrodestra si presenta diviso in due tronconi, mentre l’area progressista e civica corre su più fronti, elemento che contribuisce a rendere la partita estremamente aperta.

L’attenzione adesso si sposta sull’ultima giornata di voto. I seggi riapriranno lunedì 25 maggio alle ore 7 e resteranno aperti fino alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo scrutinio che porterà all’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale di Ispica o, come è più facile immaginare, al ballottaggio. foto generata con Ai.

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