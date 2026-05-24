Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, aderisce al Movimento per l’Autonomia: il 31 maggio convegno a Comiso

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Il sindaco di Acate Gianfranco Fidone potrebbe aderire al movimento per l’autonomia. Fidone, eletto in una lista civica di centrodestra “Acate punto a capo”, da lui fondato, ha successivamente aderito alla Democrazia Cristiana. Di recente, non ha rinnovato la sua adesione alla DC, prendendo le distanze dal partito che nel frattempo ha vissuto un difficile momento a causa delle traversie giudiziarie del segretario nazionale Totò Cuffaro.

Da tempo, Fidone viene visto come vicino al Movimento per l’Autonomia. Ora l’adesione sembra cosa fatta. Il prossimo 31 maggio, alle 10, nella sala del CAEC a Comiso è previsto un momento pubblico di confronto sul tema: “Le ragioni di un percorso”: è stato promosso da Fidone a Comiso per l’80° anniversario dell’autonomia della Regione Siciliana. Fidone interverrà al fianco dell’onorevole Raffaele Lombardo, leader e fondatore del movimento MPA-Grande Sicilia e già presidente della Regione, in un momento di confronto aperto ad amministratori, amici e simpatizzanti della Provincia di Ragusa.

Fidone annuncia la volontà di “tracciare nuove linee guida per la crescita del territorio, focalizzando l’attenzione sui nodi strategici dello sviluppo infrastrutturale, della crescita economica e dell’efficiente utilizzo delle risorse finanziarie ed europee per la provincia di Ragusa”. E aggiunge: “Celebrare lo Statuto oggi significa, prima di tutto, interrogarsi su come dare reale vigore e centralità ai nostri territori. Vogliamo essere la voce critica e costruttiva della provincia di Ragusa”.

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