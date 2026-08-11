Fermati con 260 chili di rame: tre persone denunciate per ricettazione a Ragusa

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Oltre 260 chili di fili di rame stipati all’interno di un veicolo e nessuna spiegazione ritenuta plausibile sulla loro provenienza. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Ragusa, che ha deferito all’Autorità Giudiziaria tre cittadini stranieri, ritenuti responsabili, secondo l’ipotesi accusatoria, del reato di ricettazione in concorso.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza relativa a un possibile furto di rame. Una chiamata che ha permesso agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ragusa di intervenire rapidamente e avviare i controlli.

Veicolo sospetto intercettato dagli agenti

I poliziotti, giunti sul posto, sono riusciti a individuare un veicolo ritenuto sospetto e a bloccarlo per procedere agli accertamenti.

Durante il controllo del mezzo è emerso un particolare che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori: all’interno erano ammassati circa 260 chilogrammi di fili di rame.

Una quantità considerevole di materiale per la quale, secondo quanto riferito dalla Polizia, i tre occupanti non sarebbero stati in grado di fornire una giustificazione sulla provenienza.

Il rame sequestrato, tre persone denunciate

I tre uomini sono stati accompagnati negli uffici della Questura di Ragusa per gli ulteriori approfondimenti. Al termine degli accertamenti, il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Per i tre cittadini stranieri è quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di ricettazione in concorso.

La posizione dei tre sarà ora valutata dalla magistratura nell’ambito del procedimento. Come previsto dalla legge, le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti e fino a eventuale sentenza definitiva vale per gli indagati la presunzione di non colpevolezza.

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