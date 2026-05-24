Palazzo Sortino Trono riapre dopo decenni: restituita alla città la storica corte di Ibla

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Dopo anni di chiusura, Palazzo Sortino Trono torna finalmente ad aprire le sue porte alla città. In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, il gioiello barocco di Ragusa Ibla ha accolto cittadini, visitatori e turisti in una giornata che ha segnato simbolicamente la restituzione di uno degli spazi più affascinanti del centro storico.

Cuore della riapertura è stata la corte interna del palazzo, oggetto di un intervento di riqualificazione che ne ha consentito il recupero e la restituzione alla pubblica fruizione. Una rinascita accolta con entusiasmo da centinaia di persone che, già dalle prime ore della mattina, hanno partecipato alle visite guidate gratuite organizzate per l’occasione.

“Per Palazzo Sortino Trono, uno dei gioielli barocchi di Ibla, siamo pronti a fare un ulteriore, simbolico, passo avanti”, ha dichiarato l’assessore al Centro storico Giovanni Gurrieri, sottolineando come il recupero della corte rappresenti un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione del cuore antico della città.

L’inaugurazione si è svolta oggi domenica 24 maggio, nell’ambito della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Per la prima volta dopo decenni, i visitatori hanno potuto nuovamente “sbirciare” gli ambienti del palazzo, riscoprendo uno spazio ricco di storia e identità.

Nel pomeriggio la corte ritrovata si è trasformata anche in luogo di cultura e condivisione grazie all’esibizione del Dammen Quartet, che ha accompagnato con un concerto d’archi le visite e la permanenza del pubblico.

“Il centro storico si conferma ancora una volta luogo d’incontro, cultura e meraviglia”, ha scritto Gurrieri sui social, raccontando una Ibla animata da racconti, musica e partecipazione.

La riapertura di Palazzo Sortino Trono assume anche un forte valore simbolico nel dibattito sulla tutela del patrimonio storico. A sottolinearlo è stata Venera Bruno Statella di Spaccaforno, presidente di Adsi Sicilia, che ha parlato della necessità di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per custodire e tramandare luoghi di grande valore culturale.

“È stato un lavoro condiviso con l’Amministrazione comunale – ha spiegato – per restituire questi luoghi alla comunità. Le dimore storiche svolgono oggi una funzione pubblica fondamentale: sono presìdi culturali diffusi che mantengono viva l’anima dei nostri borghi e delle nostre città”.

Per un giorno, dunque, Ibla ha riaperto un portone sulla propria storia. E Palazzo Sortino Trono, dopo lunghi anni di silenzio, è tornato a vivere.

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