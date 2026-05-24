Arresti domiciliari per un 28enne: violati a Modica più volte gli obblighi imposti dal giudice

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È stato posto agli arresti domiciliari un ventottenne di Modica, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta della Polizia di Stato.

Il provvedimento rappresenta un aggravamento della precedente misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, più volte disattesa dall’uomo.

La vicenda trae origine dall’arresto eseguito il 22 aprile 2026 dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, quando il giovane era stato fermato in flagranza di reato con le accuse di violenza e minaccia, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

A seguito delle successive e reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, è stato disposto l’inasprimento della misura cautelare.

Ultimate le formalità di rito, il 28enne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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