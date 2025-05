Il corpo è stato riconsegnato alla famiglia. I funerali di Edoardo Miceli si svolgeranno a Donnalucata

Il cadavere è stato consegnato alla famiglia. Tassello che ha permesso di programmare per domani pomeriggio i funerali di Edoardo Miceli, 26 anni, morto carbonizzato nell’incidente stradale verificatosi lo scorso 3 maggio. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Monica Monego, ha firmato il nullaosta per il seppellimento della salma.

Provvedimento arrivato dopo che il medico legale Giuseppe Algieri ha eseguito l’esame autoptico sul corpo carbonizzato del giovane. Stamattina la consegna della salma alla famiglia che ha predisposto il rito funebre dell’ultimo saluto nella chiesa Santa Caterina da Siena.

C’è grande commozione in città e nella frazione di Donnalucata dove la famiglia era conosciuta e per la drammaticità dell’evento per un incidente raccapricciante nella dinamica e nei risvolti drammatici che hanno portato alla morte del giovane arso vivo nell’abitacolo della sua auto sulla quale viaggiava percorrendo la circonvallazione in contrada Timperosse alle porte della borgata sciclitana.

