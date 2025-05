Paura sulla strada dei “Cento Pozzi”: auto sbanda e si pone su di un fianco. Un ferito

Questa mattina un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo lungo la provinciale SP13, nota come “Strada dei Cento Pozzi”, proprio nei pressi del suggestivo ingresso del Castello di Donnafugata. Incurvata e stretta tra muretti a secco, la carreggiata ha tradito la traiettoria dell’auto, che ha urtato violentemente prima di porsi su di un fianco.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che hanno messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale, evitando ulteriori rischi per il traffico. Il conducente, rimasto cosciente, ha riportato ferite lievi: dopo le prime medicazioni sul posto, è stato trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Dai primi accertamenti sembra che una correzione improvvisa in curva abbia fatto perdere stabilità al mezzo, provocando l’incidente.

Un monito alla prudenza

La SP13 è amatissima per i suoi scorci panoramici e per il collegamento tra la città di Ragusa e il castello-museo, ma le sue curve strette richiedono velocità moderata e massima concentrazione. Le Forze dell’Ordine invitano conducenti e motociclisti a conoscere il tracciato e a non sottovalutare le insidie di questo tratto.

