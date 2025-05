Gite scolastiche a prova di bomba: ecco come la Polizia ha messo in riga gli autobus

Controlli della polizia. Nel mirino, anche gli autobus turistici e scolastici, soprattutto nell’ambito del progetto “Gite sicure”, attuato in sinergia con gli istituti scolastici del territorio. Gli agenti hanno effettuato verifiche approfondite sui mezzi prima della partenza per le gite, accertando fortunatamente la piena regolarità dei veicoli. Studenti e insegnanti sono così potuti partire in totale sicurezza, grazie a un monitoraggio attento e tempestivo.

Gli altri controlli

Nel corso delle operazioni, sono stati effettuati anche i normali controlli stradali: 82 persone identificate, di cui 64 sottoposte a test alcolemico, 64 veicoli controllati, 74 infrazioni accertate e 232 punti patente decurtati. A questi si aggiungono 10 patenti ritirate, 4 carte di circolazione ritirate, 2 veicoli sequestrati e 3 sottoposti a fermo amministrativo. Anche un autobus, sebbene privo di passeggeri, è stato sanzionato per gravi irregolarità amministrative.

L’obiettivo di queste attività è chiaro: arginare il fenomeno degli incidenti stradali e promuovere una cultura della sicurezza, soprattutto tra i più giovani e nei contesti scolastici.

© Riproduzione riservata