Un fulmine sul mare davanti alla Vega 2: lo scatto notturno dal lido di Spinasanta

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Erano le 1.41 della notte quando, dal lido di Spinasanta, a Scicli, l’obiettivo di Gianni Tumino ha fermato un fulmine caduto nei pressi della piattaforma Vega 2, al largo delle coste ragusane.

La scarica è arrivata durante la tempesta elettrica che nella notte ha attraversato il mare davanti alla costa iblea, spostandosi da ovest verso est. Nella foto, sotto le nuvole basse, all’orizzonte si vedono le luci della piattaforma.

Il ragusano Tumino ha realizzato l’immagine con una Canon EOS R mirrorless e un obiettivo zoom Canon RF 70-200 millimetri usato a 200 mm, diaframma f/11, con una posa di 30 secondi a 800 Iso; lo scatto è stato poi elaborato con Photoshop.

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