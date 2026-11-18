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Unicef, undici scuole iblee nel programma per i diritti dell’infanzia
18 Nov 2026 14:24
Undici istituti comprensivi della provincia di Ragusa aderiscono quest’anno al programma Unicef «Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza», promosso da Unicef Italia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La presentazione per l’anno scolastico 2026/2027 si è svolta giovedì 12 novembre nella sala conferenze «Giovanni Molè» del Palazzo della Provincia di Ragusa, con i dirigenti scolastici e i docenti referenti delle scuole aderenti.
A fare gli onori di casa la presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari. I lavori sono stati curati dalla presidente del Comitato provinciale Unicef di Ragusa, Elisa Mandarà, referente provinciale del programma, con la collaborazione dell’Ufficio IX, l’Ambito territoriale per la provincia di Ragusa. La dirigente dell’Ambito, Daniela Mercante, trattenuta da urgenze legate alle scuole, ha confermato la vicinanza al programma; un ringraziamento è andato anche all’insegnante Tiziana Bellassai, referente del programma per l’Ambito territoriale, che ha coordinato l’incontro.
Le scuole aderenti
Per il 2026/2027 sono iscritti al programma gli istituti comprensivi Rogasi e Antonio Amore di Pozzallo, Carlo Amore e Raffaele Poidomani di Modica, Luigi Capuana di Giarratana, Berlinguer, Crispi-Vetri e Palazzello-Vann’Antò di Ragusa, Don Milani di Scicli, Gesualdo Bufalino di Pedalino-Comiso e Padre Pio da Pietrelcina di Ispica.
Studenti protagonisti, non spettatori
Al centro dell’incontro gli obiettivi e gli strumenti del programma, che accompagna le scuole nella conoscenza e nell’attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: ambienti di apprendimento inclusivi, ascolto, non discriminazione e partecipazione attiva di bambine, bambini e ragazzi. Un’attenzione particolare è andata alla partecipazione basata sui diritti, intesa non come semplice presenza degli studenti nelle attività scolastiche ma come riconoscimento del loro ruolo di protagonisti, con una voce che gli adulti sono chiamati ad ascoltare.
La presidente Mandarà ha sottolineato il valore della rete delle scuole iblee aderenti, una comunità educativa che sceglie di tradurre i principi della Convenzione in pratiche quotidiane, percorsi didattici, iniziative di sensibilizzazione ed esperienze di solidarietà. Il Comitato provinciale Unicef di Ragusa ha il patrocinio del Comune di Scicli.
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