Un paziente operato al Guzzardi di Vittoria per una frattura chiede il risarcimento all'Asp di Ragusa. L'Azienda si costituisce: udienza il 9 dicembre, 1.500 euro di fondo spese al legale esterno.
Giarratana Rinasce, nuova associazione: patto tra generazioni contro lo spopolamento
18 Nov 2026 11:45
Un patto tra tre generazioni per fermare lo spopolamento e far ripartire il paese. È la proposta di «Giarratana Rinasce», l’associazione culturale nata in questi giorni a Giarratana, che ha diffuso il proprio manifesto programmatico firmato da Franco Vanella. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere i singoli cittadini e tutte le forze sociali, culturali e produttive in iniziative per la promozione del territorio e il miglioramento della qualità della vita.
Le tre sfide: giovani, anziani e adulti
Il manifesto individua «tre grandi sfide» per il futuro di Giarratana, una per ogni generazione. Per i giovanissimi e i giovani si tratta di «combattere e vincere la battaglia contro lo spopolamento», trovando occasioni di lavoro, studio, sport e svago in città e nell’area iblea. Per la terza età, che «custodisce tradizioni e saggezza della comunità», l’associazione chiede migliori condizioni di vita e di socialità. Gli adulti, definiti «spina dorsale nel lavoro e nei servizi», devono invece ritrovare consapevolezza e gratificazione e guardare al futuro con più ottimismo.
Il cuore della missione è quello che i promotori chiamano «triplo patto generazionale», fondato su ascolto, inclusione e accoglienza. L’ambizione è alta: trasformare «in tempi ragionevoli» Giarratana in un modello di sviluppo sostenibile per l’intera Sicilia e per ogni piccolo borgo della regione. «La faremo rinascere», si legge nel documento.
Economia, trasporti e memoria del borgo
Sul fronte economico, «Giarratana Rinasce» punta sulle storiche eccellenze del paese, da proiettare in altri contesti attraverso la transizione ecologica e tecnologica e «rivoluzionando i lentissimi trasporti e le comunicazioni». Il richiamo vale per l’agroalimentare, il turismo e il suo indotto, l’artigianato e il commercio: tutto ciò che, partendo dalla memoria identitaria e attraverso il lavoro, possa portare nuovo benessere individuale e collettivo.
Sono temi su cui il piccolo borgo dei Monti Iblei si muove già. A giugno l’ufficio postale di Giarratana è entrato nella rete Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni portando servizi sul territorio. Pochi giorni fa il Comune ha aderito, con Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo, al protocollo Iblei International Experience per promuovere all’estero produzioni agroalimentari, borghi e turismo degli Iblei. E la memoria delle partenze è custodita nel Museo dell’Emigrazione Iblea, che racconta l’emigrazione verso le Americhe e l’Europa nel Novecento.
Il movimento, spiegano i promotori, nasce lontano da «sterili polemiche politiche» e non ha «la presunzione di conoscere a priori le giuste ricette», ma la convinzione di scriverle insieme a «tutti e tremila» i cittadini e le cittadine della comunità. Il manifesto si chiude con un invito: «Vi aspettiamo». Per informazioni e adesioni il riferimento è Franco Vanella (francesco.vanella@tiscali.it).
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata