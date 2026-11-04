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Comiso, sul palco del Naselli solo bambini: lo spettacolo Kiwanis per l’Unicef
04 Nov 2026 06:45
Spettacolo di beneficenza al Teatro Naselli di Comiso. Il 7 novembre è in programma la Serata Kiwanis Club Vittoria Colonna Valle dell’Ippari al Teatro Naselli. Lo spettacolo sarà proposto interamente da bambini, con musiche, canti e danze portate sul palco esclusivamente da loro, e la raccolta fondi (il ricavato del costo del biglietto) sarà destinata all’Unicef contro la malnutrizione dei bambini nel mondo.
Lo spettacolo inizierà alle 20,30. I biglietti sono in prevendita al botteghino del Teatro.
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