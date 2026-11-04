Home / Eventi
Comiso, sul palco del Naselli solo bambini: lo spettacolo Kiwanis per l’Unicef

Comiso, sul palco del Naselli solo bambini: lo spettacolo Kiwanis per l’Unicef

04 Nov 2026 06:45
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Spettacolo di beneficenza al Teatro Naselli di Comiso. Il 7 novembre è in programma la Serata Kiwanis Club Vittoria Colonna Valle dell’Ippari al Teatro Naselli. Lo spettacolo sarà proposto interamente da bambini, con musiche, canti e danze portate sul palco esclusivamente da loro, e la raccolta fondi (il ricavato del costo del biglietto) sarà destinata all’Unicef contro la malnutrizione dei bambini nel mondo.

Lo spettacolo inizierà alle 20,30. I biglietti sono in prevendita al botteghino del Teatro.

Leggi anche: Pirandello al Teatro Naselli di Comiso: in scena «La Patente» e Vitangelo Moscarda

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Francesca Cabibbo
Giornalista, laureata in Scienze Politiche, collabora con il Giornale di Sicilia, agenzia Ansa e il giornale on line Ragusa Oggi. Ha lavorato con la trasmissione Rai “Storie vere – Storie Italiane”. Ha lavorato nelle emittenti televisive Telecittà Val d’Ippari, 20sicilia e Videouno. Ha insegnato lingua italiana a Malta. Nel 2009 ha ricevuto il “Premio giornalistico Angelo Campo”, assegnato dal Panathlon Club di Ragusa e dalla Provincia Regionale di Ragusa.