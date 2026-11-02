Pirandello al Teatro Naselli di Comiso: in scena «La Patente» e Vitangelo Moscarda

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Due novelle di Luigi Pirandello protagoniste dello spettacolo teatrale in programma il prossimo 4 novembre al Teatro Naselli di Comiso. La celebre storia di Rosario Chiàrchiaro, un uomo considerato uno iettatore, è al centro de “La Patente”.

Vitangelo Moscarda, il protagonista di “Uno, nessuno e centomila”, scopre di essere centomila immagini diverse e sceglie di non essere nessuno: è uno dei personaggi più complessi e più intriganti del mondo di Pirandello.

Le due opere del novelliere agrigentino saranno al centro dello spettacolo “Sull’identità + La Patente”, che andrà in scena alle 20,30. Lo spettacolo è stato ideato e diretto da Salvatore Tringali e Giuseppe Muscarello, che saranno anche i protagonisti sul palcoscenico.

Parola e gesto, teatro e danza si intrecciano in due storie in cui l’immagine pubblica si scontra con la verità intima. Biglietto d’ingresso: 5 euro.

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