Comiso, mons. Paglia al Teatro Naselli: «Inventiamo oggi una vecchiaia dignitosa». VIDEO

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«Se oggi non riusciamo a inventare una vecchiaia dignitosa, che ne sarà dei nostri figli?». È uno dei messaggi più forti lanciati da monsignor Vincenzo Paglia al Teatro Naselli di Comiso, nel convegno dedicato all’Età Grande promosso dai Lions Club della VIII Circoscrizione, con il Lions Club Comiso Terra Iblea capofila, e con il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, mondo sanitario, cooperazione sociale e Terzo settore.

Al centro della riflessione la necessità di ripensare il rapporto della società con l’invecchiamento, trasformando quella che spesso è considerata una fase marginale della vita in una stagione di responsabilità, partecipazione e trasmissione di valori. Per Paglia, protagonista del dibattito nazionale sui temi della longevità e della non autosufficienza, la sfida riguarda non solo gli anziani di oggi ma soprattutto le generazioni future.

Nel dialogo con la scrittrice Costanza DiQuattro, monsignor Paglia ha sottolineato come la società sia chiamata a contrastare solitudine, abbandono ed emarginazione. «La grandezza della vecchiaia è nelle nostre mani», ha affermato, indicando nei nonni una risorsa per aiutare i nipoti a crescere con saggezza e invitando a guardare all’età anziana come a una stagione di opportunità e non di rinuncia.

È intervenuto anche il professor Leonardo Palombi, docente di sanità pubblica e segretario della Commissione ministeriale per l’attuazione della riforma sociosanitaria dedicata alla popolazione anziana. Dati e proiezioni demografiche alla mano, ha evidenziato come la Sicilia e l’intero Paese debbano confrontarsi con una popolazione anziana in costante crescita e con una progressiva riduzione della capacità di assistenza garantita dalle reti familiari. Da qui la necessità di rafforzare domiciliarità, assistenza territoriale e servizi di prossimità.

Il tema è stato ripreso nella tavola rotonda moderata dal direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante, con rappresentanti della sanità, della cooperazione sociale, del Terzo settore e delle professioni. Particolare attenzione al bando Agenas sui grandi anziani: secondo Rosario Alescio, amministratore delegato del Consorzio Sisifo, occorre costruire reti stabili di assistenza, sostegno e inclusione che permettano alle persone di vivere il più a lungo possibile nel proprio contesto familiare e sociale, valorizzando il ruolo degli enti del Terzo settore.

I saluti sono stati portati dal governatore del distretto Lions 108YB Sicilia, Peppe Walter Buscema. L’incontro si è chiuso con un dibattito e con la consapevolezza condivisa che la longevità non riguarda soltanto gli anziani, ma il modello di comunità che istituzioni, associazionismo e società civile sono chiamati a costruire.



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