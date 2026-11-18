Chiaramonte Gulfi perde 33mila euro per illuminare l’Arco dell’Annunziata

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L’Arco dell’Annunziata perde il finanziamento regionale destinato alla sua illuminazione artistica. La Regione ha revocato al Comune di Chiaramonte Gulfi oltre 33mila euro: secondo le verifiche riportate nel decreto, entro la fine del 2025 non era stato formalizzato l’impegno vincolante alla realizzazione dell’opera necessario per conservare le risorse.

A essere interessata è una delle testimonianze più antiche della città. L’arco risale al Trecento ed è indicato nella guida del paese come l’unico resto superstite delle mura dell’antica Chiaramonte. Era una porta d’ingresso, chiamata fino al Settecento «Porta di la Chaza», per la vicinanza a una delle prime piazze dell’abitato.

Ai lati conserva l’Annunciazione scolpita nella pietra: l’arcangelo Gabriele, inginocchiato con un giglio, si rivolge alla Madonna, anch’essa in ginocchio. Sono dettagli che raccontano la storia del monumento oltre la sua originaria funzione di accesso alla città.

Il progetto finanziato riguardava proprio la valorizzazione notturna dell’antica porta. Il contributo regionale avrebbe coperto il 90 per cento della spesa, con la quota restante a carico del Comune.

Nella ricostruzione della Regione, la perdita del beneficio era stata comunicata all’amministrazione comunale già a marzo, insieme all’avvio della revoca. Il decreto riferisce inoltre che il Comune non ha presentato controdeduzioni entro il termine assegnato.

Ora quel finanziamento viene cancellato e viene meno anche l’accordo che ne regolava l’utilizzo. Per realizzare l’illuminazione prevista occorrerà dunque trovare una copertura diversa da quella appena revocata.

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