Incidente sulla Modica-Ispica: tamponamento fra due auto, non ci sono feriti gravi

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Tamponamento nella serata di oggi sulla strada statale Modica-Ispica nei pressi del Polo commerciale e proprio davanti ad una pasticceria sita nella zona.

Due le auto che, nella direzione di marcia verso l’uscita da questa zona del Polo commerciale, si sono scontrate dando vita ad un tamponamento fra i mezzi. Non ci sono feriti gravi, per una persona coinvolta è stato chiesto l’intervento dei sanitari per valutare attentamente lo stato di salute e se avesse riportato danni nell’incidente.

Sul posto per rilevare e ricostruirne la dinamica sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Modica. Il traffico, a causa dei necessari rilievi, ha subito qualche rallentamento creando file di auto nei due sensi di marcia.

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