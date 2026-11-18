Condoni a Modica, fermi i tecnici esterni: Antoci chiede lo sblocco amministrativo

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Dal 30 giugno il Comune di Modica non ha più i sei tecnici esterni, tra geometri, ingegneri e architetti, incaricati di istruire le pratiche di condono e sanatoria edilizia. Gli incarichi sono scaduti e, a quasi cinque mesi di distanza, non risultano né la proroga di dodici mesi prevista dal bando né un nuovo avviso pubblico. A sollevare il caso è l’ex assessore all’Urbanistica Tino Antoci.

«L’arretrato dei condoni è uno dei nodi più pesanti della macchina comunale – spiega Antoci – Parliamo di istanze presentate anche decenni fa, sulla base di leggi dello Stato, rimaste senza risposta. Dietro ogni pratica c’è una famiglia che non può vendere casa, accendere un mutuo o mettere in regola un immobile. Con il supporto dei tecnici esterni avevamo cominciato a smaltire quell’arretrato. Fermarsi adesso significa tornare indietro».

1.300 pratiche, 450 già istruite

Il servizio, fermo dal 2019, era stato riattivato con un avviso pubblico che prevedeva espressamente la possibilità di prorogare gli incarichi per altri 12 mesi. A marzo era arrivato anche un cambio nell’interpretazione della norma, condiviso con gli uffici e con l’Avvocatura comunale, che avrebbe sbloccato istanze ferme da anni. Secondo i numeri di Antoci, le pratiche arretrate sono circa 1.300: 450 sono state istruite in questi due anni, con circa 300 mila euro di oneri incassati nell’ultimo periodo.

Le conseguenze dello stop, per l’ex assessore, sono tre: gli uffici perdono un supporto specialistico in una materia complessa, i cittadini continuano ad aspettare e il Comune rinuncia a incassare oneri e somme dovute, che arrivano solo quando la pratica viene definita. C’è poi il lavoro già fatto: i tecnici hanno avviato istruttorie e procedimenti spesso complicati, con un compenso legato alla definizione della pratica.

«Non è una questione corporativa»

«Non è una questione corporativa – precisa Antoci –. È buon senso amministrativo. Ripartire da zero con nuovi incaricati significherebbe riprendere istruttorie già avviate e allungare ancora le attese delle famiglie». L’ex assessore chiede all’Amministrazione di spiegare perché non si è proceduto alla proroga e di garantire subito la continuità del servizio, con la proroga, se ancora possibile, o con un nuovo avviso pubblico. Un appello rivolto alla sindaca, ai dirigenti e agli Ordini professionali.

«Su questa materia Modica ha già perso troppi anni – conclude –. I cittadini hanno diritto a una risposta, e il Comune ha il dovere di usare al meglio le competenze che ha già a disposizione».

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