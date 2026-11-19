Pozzallo 2027, verso il quarto candidato sindaco: si attende Raffaele Monte

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Tre nomi di candidati sindaco già annunciati ed un quarto del quale si attende l’ufficialità. Pozzallo apre la stagione pre elettorale, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, cominciando a svelare le carte. I tre certi sono Quintilia Celestre, attuale presidente del Consiglio comunale, Uccio Agosta, consigliere comunale, e Pino Asta. Il quarto nome dovrebbe essere quello di Raffaele Monte, attuale vice sindaco di Roberto Ammatuna e reduce da quasi cinque anni di attività amministrativa in un Comune, quale Pozzallo, dai grandi problemi: da quelli finanziari a quelli della carenza di personale nella macchina burocratica che ha compromesso non poco la vita di palazzo La Pira.

Il civismo e il silenzio del centrosinistra

Dall’area della sinistra e del centrosinistra, al momento, non ci sono né ufficialità né ipotesi. Tutto tace. Bocce ferme anche per quanto riguarda partiti e movimenti. I tre, Quintilia Celestre, Uccio Agosta e Pino Asta, dovrebbero scendere in campo con le “targhe” del civismo, dovrebbero essere espressione di liste già esistenti o che si stanno formando in vista delle elezioni di primavera.

Anche Raffaele Monte dovrebbe scendere all’ombra del civismo, magari “pensando” e “facendo” qualcosa assieme a Roberto Ammatuna, del quale non si vogliono disperdere né le conosciute capacità amministrative e politiche né la sua voglia di dare ancora un contributo per la sua Pozzallo, seppure in maniera diversa e con ruoli diversi, visto che per lui non è possibile una terza sindacatura.

Celestre e l’appoggio di Abbate

E Quintilia Celestre, della quale ha detto già un gran bene il parlamentare regionale della DC Ignazio Abbate? La presidente del Consiglio comunale dovrebbe scendere in campo con il sostegno del mondo civico ma, se la politica non fa scherzi, dovrebbe avere anche il concreto appoggio di Abbate, che in Sicilia ha lavorato, riuscendoci, alla formazione della Federazione del suo partito, la Democrazia Cristiana, con gli altri due, Udc e Noi Moderati, in un progetto che si intende esportare nel resto della penisola e che, al momento, viaggerebbe al 7 per cento. C’è attesa per la convention del prossimo 12 dicembre a Palermo con il primo congresso delle tre forze politiche di centro, di area moderata e popolare.

Uccio Agosta e Pino Asta corrono con liste civiche proprie e di appoggio, ma non si esclude che su di essi possa posare gli occhi qualche partito politico che, ad oggi, non ha un proprio rappresentante in corsa alla massima carica di palazzo La Pira.

Tutti figli della maggioranza del 2022

Unico dato che oggi non fa una grinza è uno ed uno solo: sia Quintilia Celestre che Uccio Agosta e Raffaele Monte sono “figli” di quella maggioranza straripante del 72 per cento che, nel 2022, ha portato Roberto Ammatuna a vincere le elezioni ed a governare la città di Pozzallo per cinque anni; percentuale di vittoria bulgara che fece scattare il premio di maggioranza per le cinque liste che lo sostenevano, portando in aula ben tredici consiglieri e Quintilia Celestre, all’epoca la più votata nella lista “Facciamo Gruppo”, alla seconda carica istituzionale in città.

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