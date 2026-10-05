Pozzallo 2027, il colpo di scena potrebbe arrivare da Roma: Ammatuna in corsa?

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Ufficiali i primi tre candidati a sindaco di Pozzallo, Pino Asta, Quintilia Celestri ed Uccio Agosta, che si presentano alle amministrative del 2027. Ne sono attesi altri di nomi nelle prossime settimane ma non si esclude che entro l’anno potrebbe arrivare un’altra notizia; notizia sulla quale pendono le decisioni che prenderà il governo nazionale. Quella cioè di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni con più di 15mila abitanti alla quale sta lavorando il governo nazionale con la modifica dei mandati che potrebbero passare dagli attuali due ai nuovi tre nell’ambito di una riforma del Testo Unico degli Enti Locali. Se questa ipotesi dovesse passare si aprirebbero nuovi orizzonti.

Al momento i tre mandati consecutivi sono solo per candidati a sindaco nei Comuni tra i 5.001 ed i 15.000 abitanti e due mandati consecutivi per quelli sopra i 15.000 abitanti. Se dovesse passare la nuova norma, Roberto Ammatuna, al momento fuori dai giochi elettorali, potrebbe tornare in pista. E come lui altri primi cittadini che si trovano a concludere il secondo mandato di sindaco. Roberto Ammatuna non si sbilancia. Il sindaco amato dai pozzallesi è al secondo mandato di primo cittadino ma non si esclude che, se la legge desse questa nuova possibilità, potrebbe scendere anch’egli in campo per giocare una partita decisiva nella primavera del 2027.

Al momento è al lavoro per riuscire a chiudere i lavori avviati. “Ci attende la conclusione dei tanti cantieri aperti – afferma – c’è tanto lavoro da fare. Ed entro la fine del mio mandato vorrei riuscire a chiudere con l’ultimazione delle opere avviate da mesi. In questo momento Pozzallo è un cantiere aperto, pullula di tecnici ed operai e ci avviamo a concludere i lavori di importanti opere pubbliche in cui abbiamo creduto e per le quali abbiamo tanto lavorato”. E le amministrative del 2027, un pensierino c’è nella mente di Roberto Ammatuna? “Ad oggi il governo nazionale sta lavorando a questa proposta, non c’è nulla di concreto. Se dovesse passare un eventuale terzo mandato ne riparleremo”. Una porta semi aperta? Chissà.

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