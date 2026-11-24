Vittoria, auguri di morte sui social al senatore Sallemi dopo un post sulla manovra

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La solidarietà del mondo politico al senatore Salvatore Sallemi. Un commento con auguri di morte era apparso sotto un post su Facebook del parlamentare vittoriese di Fratelli d’Italia. Sallemi aveva dedicato alla manovra economica del governo un suo post sui social, ma poco dopo è comparso un commento dai toni particolarmente violenti e con riferimento all’acquisto di bare.

L’episodio è stato commentato da vari esponenti politici che hanno espresso solidarietà a Sallemi. In maniera trasversale, molti hanno espresso solidarietà al parlamentare il cui volto è diventato noto, su scala nazionale, negli ultimi anni, come frontman e commentatore televisivo delle azioni e delle scelte del governo presieduto da Giorgia Meloni. Gli attestati di solidarietà sono arrivati da vari esponenti politici, ma anche dal mondo economico, delle categorie e delle imprese.

Non è la prima volta che Sallemi diventa bersaglio di attacchi sui social. Era accaduto anche nell’agosto 2025, quindici mesi fa. In quell’occasione i messaggi brutali erano arrivati dopo alcune dichiarazioni del senatore sul conflitto in Medio Oriente.

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