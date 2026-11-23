Il Comune di Modica dice sì. La sindaca Maria Monisteri ha accolto l’offerta di Eurochocolate: il marchio ChocoModica, nella parte che riguarda fiere ed eventi, passerà alla città al prezzo simbolico di un euro. L’amministrazione ha già avviato gli atti per chiudere la cessione. Una svolta arrivata a poche ore dalla proposta.
Cosa passa al Comune
La proposta è arrivata via mail ieri pomeriggio alla casella istituzionale del Comune, firmata da Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate. Riguarda il nome ChocoModica nelle categorie di pubblicità, promozione, fiere, esposizioni commerciali e organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e di intrattenimento. In pratica, tutto ciò che serve per organizzare la festa con quel nome.
L’amministrazione, secondo quanto riferito, ha dato piena disponibilità a chiudere l’accordo in tempi rapidi e ha avviato gli iter per predisporre gli atti che sanciranno l’accoglimento dell’offerta e il passaggio di proprietà.
Il marchio alimentare resta privato
Un punto resta aperto. Il marchio che Eurochocolate cede è quello che il festival di Perugia ha chiesto di registrare la settimana scorsa per eventi e fiere. Il nome ChocoModica per i prodotti alimentari, cioè cacao, cioccolato e dolciumi, come avevamo ricostruito, è registrato dal 2016 dalla Dolci Peluso srl, l’azienda di Salvatore Peluso, presidente del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp, e rinnovato nel 2026 fino al 2036. Il Comune ne aveva chiesto la cessione per iscritto.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni