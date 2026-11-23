Modica, debiti con il Comune senza sanzioni né interessi: sì unanime del Consiglio, 90 giorni per aderire

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Via libera all’unanimità del Consiglio comunale di Modica alle modifiche al regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali. Dopo l’approvazione della misura, che consentirà ai contribuenti di regolarizzare numerose posizioni debitorie senza sanzioni e interessi, arriva anche il commento della presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, che sottolinea il voto compatto dell’Aula.

Si è svolta giovedì sera, in sessione urgente e pubblica, la seduta del Consiglio comunale convocata per discutere e approvare le modifiche al regolamento comunale per la definizione agevolata.

Il provvedimento, unico punto all’ordine del giorno, si è reso necessario per aggiornare e rendere ancora più accessibili gli strumenti a disposizione dei cittadini, con il duplice obiettivo di favorire la massima adesione dei contribuenti e, al contempo, rendere più efficiente la riscossione dei crediti dell’Ente.

Cosa cambia per i cittadini

Per i contribuenti modicani si tratta di un passaggio importante. Come già spiegato da RagusaOggi nell’approfondimento dedicato alla definizione agevolata dei tributi a Modica, la misura riguarda i debiti verso il Comune relativi al periodo dal 2014 al 2025 e consente, nei casi previsti dal regolamento, di pagare quanto dovuto senza sanzioni e interessi.

Rientrano nella procedura diversi tributi ed entrate comunali, tra cui Imu, Tari, Tasi, canone unico patrimoniale, Cosap, Cimp, imposta di soggiorno, alcune sanzioni per violazioni del Codice della strada e canoni idrici. Le modifiche hanno inoltre portato a 90 giorni il termine per presentare l’istanza di adesione, che decorrerà dalla pubblicazione dell’avviso da parte del Comune.

Per chi ha pendenze con l’Ente, dunque, la misura offre la possibilità di regolarizzare la propria posizione a condizioni più favorevoli rispetto alla riscossione ordinaria.

Minardo: «Aula compatta»

I lavori d’aula si sono svolti in un clima costruttivo e di massima collaborazione tra tutti i consiglieri comunali, consentendo un confronto rapido ed efficace nell’interesse della comunità e della tenuta dei conti pubblici. A margine della seduta, la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha voluto ringraziare l’intera assise.

«Esprimo ancora una volta grande soddisfazione per il profondo senso di responsabilità dimostrato da tutti i consiglieri comunali. Anche di fronte a una convocazione d’urgenza, l’Aula ha saputo rispondere con compattezza, spirito di servizio e massima collaborazione, comprendendo l’importanza di intervenire tempestivamente su una misura così rilevante. Grazie a queste modifiche offriamo ai nostri contribuenti un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione in modo più semplice e sostenibile, garantendo allo stesso tempo all’Ente risorse fondamentali per i servizi alla cittadinanza».

Leggi anche: Definizione agevolata dei tributi a Modica: come funziona

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