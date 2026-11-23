Marina di Ragusa e Pozzallo, veleggiate «Cima Rossa» contro la violenza sulle donne

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Una cima rossa legata a bordo, due porti e un fine settimana in mare. Sabato 28 e domenica 29 novembre la Lega Navale Italiana porta a Marina di Ragusa e a Pozzallo la campagna nazionale «Cima Rossa – Lega Navale porto sicuro contro ogni genere di violenza», legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo annunciano la Delegazione di Marina di Ragusa e la Sezione di Pozzallo, che lavorano insieme al Centro antiviolenza «Il Pettirosso» di Ragusa, gestito dalla cooperativa sociale IntegrOrienta.

L’idea è usare il mare e la vela come occasione di incontro: non una gara, ma un modo per parlare a una comunità intera del contrasto alla violenza di genere.

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Sabato 28 novembre a Marina di Ragusa

La prima giornata è organizzata dalla Delegazione di Marina di Ragusa, guidata da Guido Pelliccia: una veleggiata non competitiva aperta ad armatori, circoli nautici e appassionati, con le imbarcazioni che porteranno in mare il simbolo della cima rossa. Alle 16, al Marina’s Lounge Bar, è previsto un incontro pubblico con Federica Abate, responsabile del centro Il Pettirosso, che spiegherà i servizi di accoglienza, ascolto e sostegno offerti gratuitamente alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Per Pelliccia riunire tante barche sotto quel simbolo significa dire che il contrasto alla violenza sulle donne è «una responsabilità condivisa».

Domenica 29 a Pozzallo, a bordo di Vitae

Il giorno dopo tocca alla Sezione di Pozzallo, presieduta da Salvatore Fatuzzo. Alle 9.30, nella sede della Lega Navale, è in programma un incontro con le operatrici e le donne assistite dal centro antiviolenza. Poi tutte a bordo di «Vitae» per una veleggiata davanti a Pozzallo.

Vitae è una delle Barche della Legalità della Lega Navale: un’imbarcazione a vela confiscata ai traffici illegali e restituita alla collettività, oggi usata per attività educative, sportive e sociali. «Nessuna donna deve essere lasciata sola», è il messaggio che Fatuzzo affida alla giornata. Non è la prima volta che la sezione pozzallese usa il mare come occasione di incontro per la città: lo aveva fatto anche con la Settimana Blu.

Il simbolo della cima rossa

La campagna nazionale è partita nel 2023 e gioca sul significato della cima marinaresca, che serve a unire, sostenere e mettere in sicurezza; il rosso è il colore dell’impegno contro la violenza di genere. In provincia il tema è già al centro di altre iniziative di questi giorni, come la marcia del 25 novembre a Scicli e il messaggio della bandiera esposta a Ragusa.

Il numero nazionale antiviolenza e antistalking è il 1522: gratuito e attivo 24 ore su 24.

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