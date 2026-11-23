Ragusa, Palazzo di Città rosso il 25 novembre: le iniziative fino al 10 dicembre

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La sera del 25 novembre la facciata del Palazzo di Città di Ragusa sarà illuminata di rosso. È uno dei segni con cui il Comune, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, e la Consulta Femminile di Ragusa accompagnano la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dentro un calendario che non si ferma a quella data: gli appuntamenti proseguono fino al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani, a chiusura dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”. Lo annuncia il Comune di Ragusa.

L’illuminazione aderisce all’iniziativa della rete regionale delle Consulte Femminili, di cui fa parte anche quella di Ragusa. Il percorso arriva dopo le iniziative già realizzate nelle scorse settimane, come la camminata Amore senza lividi, e affianca i progetti nati da scuole, sanità, associazioni e imprese del territorio.

Il 1522 e il centro antiviolenza Il Pettirosso

Il messaggio scelto è «Riprenditi il tuo spazio, riprenditi la tua libertà. Il primo passo è qui!». La campagna diffonde il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, con un QR code che apre la chat di aiuto silenziosa e sicura, e rende raggiungibile il Centro antiviolenza “Il Pettirosso” di Ragusa, punto di ascolto e protezione gratuito e anonimo.

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Per l’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo l’impegno per la parità di genere «è più di una responsabilità istituzionale» e nasce dall’ascolto dei bisogni della comunità. Gianna Miceli, riconfermata a gennaio alla guida della Consulta Femminile, ricorda che il lavoro «non si ferma alle date sul calendario» e che a Ragusa esiste «una comunità viva e solidale».

Il 25 novembre: scuola, libreria e Palazzo di Città

Mercoledì 25 novembre, in mattinata, Consulta e Amministrazione partecipano all’iniziativa organizzata dal Liceo scientifico “Enrico Fermi” con studentesse e studenti. Alle 18 la Libreria Flaccavento (via Mario Rapisardi, piazza Giacomo Matteotti) ospita “Spazio Negato, Spazio Conquistato. Il vuoto del femminicidio, la forza delle Donne”, con l’Assessorato, la casa editrice Settenove e la rete dei Rifugi. Protagoniste le donne premiate con “Donne che creano Spazio” (edizioni 2025-2026). Chi partecipa è invitato a portare un cartoncino rosso con un proprio pensiero per lo scaffale de “i RIFUGI” in libreria. In serata la facciata del Palazzo di Città si accende di rosso.

Gli appuntamenti fino al 10 dicembre

Sabato 28 novembre alle 17, al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61, il progetto regionale “Benessere Donna”, con Asp Ragusa e l’associazione Oltre Ogni Silenzio, propone “Nessun Dolore è Invisibile: la Medicina di Genere oltre il Silenzio”, un incontro con specialiste e specialisti sul ritardo diagnostico e sulla tutela della salute femminile.

Domenica 29 novembre alle 18, all’Auditorium della Scuola dello Sport in via Magna Grecia, va in scena “Mia cara bambina…” di Caterina Falomo, scena e regia di Franco Giorgio (produzione Teatro Studi), con Consulta Femminile, Consulta Giovanile e gli assessorati alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili.

Giovedì 10 dicembre si chiude: al mattino l’incontro con gli studenti del Liceo classico “Umberto I” sul legame tra parità di genere e diritti fondamentali, alle 18 alla Libreria Flaccavento la presentazione del libro “Vittoria – Una vita da espiare”. Il programma completo e gli aggiornamenti sono sulle pagine social della Consulta Femminile di Ragusa e del Comune.

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