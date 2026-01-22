Ragusa, la Consulta Femminile rinnova le cariche: Miceli e Bentivoglio riconfermate all’unanimità

Continuità, partecipazione e responsabilità condivisa. Sono questi i pilastri che hanno caratterizzato il rinnovo delle cariche della Consulta Femminile del Comune di Ragusa, che mercoledì 21 gennaio ha riconfermato all’unanimità Gianna Miceli nel ruolo di Presidente e Maria Giovanna Bentivoglio come Vicepresidente.

Un passaggio significativo nella vita dell’organismo consultivo comunale, che arriva al termine di due anni e mezzo di intensa attività, durata prevista dallo Statuto della Consulta. Un periodo nel quale la Consulta Femminile ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo, tornando a essere uno spazio vivo di confronto, proposta e iniziativa a servizio della città.

Nel corso del mandato appena concluso, la Consulta ha affrontato numerose tematiche di rilevanza sociale, con una particolare attenzione alla salute delle donne, alla violenza di genere e alla qualità della vita urbana. Centrale anche il lavoro sulla toponomastica femminile, intesa come strumento di riequilibrio simbolico e culturale, capace di restituire visibilità al contributo femminile nella storia e nella vita pubblica.

In questo solco si colloca l’intitolazione del chiostro del Centro Commerciale Culturale a Rosa Balistreri, figura emblematica della cultura siciliana, e il progetto dedicato alle Madri Costituenti, che ha portato all’intitolazione di un viale del Giardino Ibleo e alla realizzazione di una mostra permanente. Iniziative pensate per trasmettere alle nuove generazioni il ruolo fondamentale svolto dalle donne nella nascita della Repubblica italiana.

Percorsi che non si fermano qui: il lavoro della Consulta proseguirà anche nel 2026, anno simbolico che segna l’ottantesimo anniversario del voto alle donne e della scelta repubblicana, momento fondativo di una democrazia più giusta e inclusiva.

Accanto a queste iniziative, la Consulta ha promosso e realizzato progetti in collaborazione con il mondo della scuola e della cultura, senza dimenticare l’attenzione alle realtà più fragili, come dimostra il progetto di lettura realizzato con le persone detenute. Un approccio inclusivo che testimonia la volontà di intercettare e valorizzare le diverse dimensioni del tessuto sociale cittadino.

Le attività svolte dimostrano come, anche in presenza di risorse limitate, sia possibile realizzare interventi di valore grazie all’impegno, alla competenza e alla collaborazione tra le componenti della Consulta, in un clima di responsabilità condivisa e costante dialogo istituzionale.

In questo percorso è stata fondamentale la collaborazione con le assessore alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione, nel segno di un confronto costruttivo orientato alla promozione di politiche pubbliche attente ai bisogni della comunità.

La rielezione all’unanimità di Gianna Miceli e Maria Giovanna Bentivoglio rappresenta dunque non solo una conferma, ma anche un mandato chiaro a proseguire il lavoro avviato, continuando a offrire un contributo qualificato e propositivo all’azione amministrativa del Comune di Ragusa.

