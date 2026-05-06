La mappa dei lotti: cosa sta succedendo nei cantieri della Ragusa-Catania? Il punto

Procedono i lavori per la realizzazione della nuova Ragusa–Catania, una delle infrastrutture più importanti per il collegamento della Sicilia sud-orientale. Anas ha diffuso un aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei cantieri relativi ai diversi lotti dell’opera, evidenziando progressi significativi su viadotti, gallerie e opere di viabilità.

Lotto 1, avanti con viadotti e sostenibilità: raggiunto il 30% dei lavori

Nel Lotto 1, compreso tra lo svincolo della SS 514 “Di Chiaramonte” e la SP 5 in provincia di Ragusa, proseguono le lavorazioni del viadotto Vallone delle Coste, dove sono già state completate quattro pile.

Le spalle sono in fase avanzata e il varo dell’impalcato è previsto entro luglio, segnando una tappa fondamentale per il completamento dell’opera.

Parallelamente, sull’asse principale sono in corso le lavorazioni di fondazione e pavimentazione stradale, con l’arrivo delle macchine per la stesa dell’asfalto.

Tra le opere già concluse figura il sottopasso ST01, mentre proseguono interventi su opere idrauliche, muri di sostegno e viabilità secondarie.

Anas sottolinea inoltre un importante aspetto ambientale: la nuova perizia di variante consentirà il riutilizzo dei materiali di scavo, riducendo il ricorso a cave esterne e favorendo un modello di economia circolare.

Ad oggi, il cantiere ha raggiunto circa il 30% dell’importo contrattuale, con una fase preparatoria destinata a dare accelerazione nei prossimi mesi.

Lotto 2, viadotti in fase avanzata: produzione al 45%

Nel tratto tra Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea, i lavori del Lotto 2 procedono a ritmo serrato.

Su sette cavalcavia previsti, cinque risultano già varati, mentre gli altri due sono in fase di completamento delle strutture portanti. Avviati anche i lavori sui viadotti Dirillo e Passo Mandorlo, quest’ultimo il più lungo dell’intero tracciato con 380 metri.

Proseguono inoltre le attività su altri viadotti come Tenchio, Quattropoggi e Scorciavitelli, con opere di fondazione ed elevazione in fase avanzata.

Completate anche diverse opere di contenimento e consolidamento, oltre a interventi di mitigazione ambientale.

Anas e impresa esecutrice stanno valutando soluzioni di bypass per consentire l’apertura progressiva di tratti già completati.

La produzione complessiva del lotto si attesta ormai vicino al 45% dell’importo contrattuale.

Lotto 4, galleria Francofonte e viadotti: lavori al 40%

Nel Lotto 4, nel territorio di Francofonte (Siracusa), avanzano le lavorazioni della galleria naturale Francofonte.

Sono stati completati 452 metri della canna destra e 324 metri della canna sinistra, mentre proseguono le opere di rivestimento interno.

Importanti progressi anche sui viadotti principali, tra cui Barbaianni, Margi, Buonafede e San Leonardo, con attività che spaziano dal varo delle strutture metalliche fino alle fondazioni profonde.

Completati anche diversi sottovia e parte delle opere minori come tombini e muri di sostegno.

Il cantiere del lotto si avvicina al 40% di avanzamento complessivo, con ulteriori interventi in corso sulle viabilità locali.

Lotto 3 sotto monitoraggio Anas

Per quanto riguarda il Lotto 3, Anas conferma un monitoraggio costante sull’operato dell’impresa esecutrice.

L’azienda sta verificando l’andamento delle lavorazioni e il rispetto degli obblighi contrattuali. In caso di criticità insanabili, verranno adottate le misure previste dalla normativa, fino all’eventuale risoluzione del contratto.

Al momento si registra un rallentamento temporaneo legato alla riorganizzazione della nuova impresa esecutrice, situazione che Anas sta seguendo per garantire la ripresa delle attività nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata