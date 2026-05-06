Acceso il Polo Commerciale di Modica: dopo 30 anni arriva la luce sull’asse strategico della città

Si sono accese le luci al Polo Commerciale di Modica, segnando un passaggio atteso da oltre trent’anni e considerato dall’amministrazione comunale un intervento strategico per la sicurezza e la valorizzazione di uno dei principali assi viari della città.

Un’opera che non rappresenta soltanto un miglioramento infrastrutturale, ma anche un simbolo di crescita economica e di continuità con la visione imprenditoriale che ha dato origine a quest’area.

Il sindaco Monisteri: “Un passo fondamentale per sicurezza e sviluppo”

La sindaca Maria Monisteri Caschetto ha sottolineato il valore dell’intervento, evidenziando come l’accensione dell’illuminazione rappresenti un traguardo significativo per la città.

Secondo la prima cittadina, il Polo Commerciale è un “polmone economico” nato grazie alla lungimiranza di imprenditori che, circa trent’anni fa, hanno investito in quest’area, contribuendo alla crescita commerciale di Modica.

Nel suo intervento, il sindaco ha ricordato anche la figura di Antonio Aurnia, insieme alla madre Enza, tra i protagonisti della visione originaria del progetto imprenditoriale che ha dato impulso allo sviluppo dell’area.

Monisteri ha inoltre annunciato nuovi interventi infrastrutturali: l’amministrazione ha intercettato 3 milioni di euro dai fondi FUA, destinati a ulteriori lavori per rendere l’area ancora più sicura ed efficiente.

Drago: “Un cantiere complesso, ora la città raccoglie i frutti”

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Drago, che ha definito la chiusura del cantiere un risultato importante, arrivato al termine di un percorso complesso e ricco di ostacoli tecnici.

L’intervento ha riguardato l’illuminazione dell’intero asse viario del Polo Commerciale, un’opera attesa da tre decenni e oggi finalmente completata.

Sicurezza stradale e continuità dei lavori

Uno degli obiettivi principali dell’intervento è stato il miglioramento della sicurezza stradale in un’area ad alta intensità di traffico. L’assessore ha sottolineato come i lavori siano stati organizzati per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, anche attraverso interventi notturni e gestione attenta delle criticità tecniche emerse durante gli scavi.

Tra gli imprevisti affrontati, anche il rischio di interferenze con sottoservizi come le tubature del gas, superato senza conseguenze grazie alla gestione operativa del cantiere.

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