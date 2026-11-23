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SS 194 Ragusana, da stasera senso unico alternato di notte per i lavori Rfi
23 Nov 2026 18:42
Limitazioni alla circolazione da questa sera lungo la strada statale 194 “Ragusana”, in provincia di Ragusa. Da oggi, lunedì 23 novembre, e fino al 27 novembre, Anas ha disposto il senso unico alternato durante le ore notturne per consentire alcuni interventi infrastrutturali di Rete Ferroviaria Italiana.
Orari e tratto interessato
La modifica alla viabilità scatterà dalle 22 alle 7 del giorno successivo e interesserà un tratto di circa 400 metri, compreso tra il km 82,800 e il km 83,200. Il traffico sarà regolato da un impianto semaforico.
I lavori riguardano in particolare la realizzazione di un sottoattraversamento in prossimità del passaggio a livello al km 83,000. Gli interventi saranno eseguiti da Hitachi Rail per conto di RFI e rientrano nel progetto di implementazione del sistema europeo unificato di gestione e controllo del traffico ferroviario.
Possibili rallentamenti di sera e di notte
La scelta di concentrare il cantiere nelle ore notturne punta a ridurre l’impatto sulla circolazione diurna, ma per chi percorre la SS 194 nelle ore serali e durante la notte saranno comunque possibili rallentamenti nel tratto interessato.
Secondo la comunicazione diffusa da Anas, le limitazioni saranno in vigore dal 23 al 27 novembre, nella fascia compresa tra le 22 e le 7 del mattino successivo.
Anas raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo la strada e di procedere con prudenza in prossimità del cantiere.
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