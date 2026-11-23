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Scicli, da venerdì l’indifferenziato mal separato resta in strada: sacchi bollinati
23 Nov 2026 16:15
Da venerdì 27 novembre a Scicli il sacchetto dell’indifferenziato preparato male resterà davanti alla porta. Gli operatori della ditta che gestisce la raccolta porta a porta controlleranno con più attenzione il secco non riciclabile: se dentro trovano carta, plastica, metalli, vetro o altri rifiuti riciclabili, applicheranno un bollino sul sacco e non lo ritireranno. Lo annuncia l’ufficio Ecologia del Comune di Scicli.
Il sacchetto bollinato dovrà essere ritirato dall’utente, che dovrà separare correttamente i rifiuti e riesporlo il venerdì successivo, giorno in cui in città si conferisce l’indifferenziato. I conferimenti sbagliati saranno inoltre segnalati alla polizia locale per gli opportuni provvedimenti.
Cosa va nel secco e cosa no
La regola, ricorda il Comune, è semplice: nel secco non riciclabile vanno solo i rifiuti che non possono essere riciclati. Carta, plastica, metalli e vetro vanno nelle rispettive raccolte, non nel sacco del venerdì. E chi differenzia bene, sottolinea l’ufficio Ecologia, si ritrova con un sacchetto di indifferenziato sempre ridotto al minimo.
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Il precedente dell’estate e i bollini rossi del 2024
Non è la prima volta che il Comune sceglie la linea dura. Ad agosto la stretta sui sacchi non conformi aveva riguardato le attività commerciali della fascia costiera, con i sacchi bollinati lasciati davanti ai locali. Nel febbraio 2024, dopo una settimana con 500 bollini rossi applicati sui sacchi dell’indifferenziato, gli agenti della polizia locale erano scesi in strada con gli operatori ecologici per controllare i sacchi non ritirati e fare le multe.
La posta in gioco riguarda tutta la città. Scicli è stata inserita da Legambiente tra i Comuni «Rifiuti Free», con 71,1 chili di secco residuo per abitante all’anno, sotto la soglia di 75. Un risultato che si difende anche così, un sacchetto alla volta. Il Comune invita gli utenti a collaborare.
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