Stretta del Comune di Scicli sui rifiuti: sacchi non conformi lasciati in strada e possibili multe

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Scatta la stretta del Comune di Scicli sulla raccolta differenziata lungo la fascia costiera. I controlli effettuati sul servizio presso le utenze non domestiche, comprese le attività commerciali, hanno fatto emergere un numero significativo di conferimenti non conformi alle modalità previste.

Il Comune ha quindi deciso di intervenire con maggiore fermezza: i sacchi contenenti rifiuti non correttamente differenziati non verranno ritirati e saranno contrassegnati con l’apposito bollino di segnalazione.

Sacchi bollinati e non ritirati: cosa succederà nei prossimi giorni

La conseguenza sarà immediatamente visibile lungo le borgate marinare. Nei prossimi giorni alcune attività commerciali potranno infatti ritrovarsi davanti ai propri locali sacchi bollinati e lasciati sul posto perché non conformi.

Il bollino servirà a segnalare l’irregolarità del conferimento e a richiamare l’attenzione dei titolari sulla necessità di correggere la modalità di separazione dei rifiuti.

Una scelta che il Comune presenta come necessaria per evitare che gli errori nella raccolta differenziata finiscano per compromettere l’intero sistema di selezione e trattamento.

Raccolta differenziata sbagliata, il rischio è compromettere tutto il processo

Il problema non riguarda soltanto il singolo sacco. Le piattaforme di conferimento e trattamento, infatti, non accettano materiali differenziati in modo errato o rifiuti appartenenti a tipologie diverse da quelle previste.

Un conferimento non conforme può quindi compromettere il processo di selezione e smaltimento, vanificando anche il lavoro quotidiano svolto per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

Per questo l’amministrazione comunale invita le attività a prestare la massima attenzione prima di esporre i sacchi per la raccolta.

Possibili sanzioni per chi non rispetta le regole

Il Comune di Scicli avverte inoltre che la presenza del bollino potrebbe non rappresentare l’unica conseguenza. A seguito degli eventuali accertamenti degli organi preposti, potranno essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è innanzitutto quello di prevenire i disservizi e favorire una maggiore collaborazione da parte delle utenze non domestiche, ma i controlli potranno portare anche a provvedimenti nei confronti di chi non rispetta le regole.

Nel mirino le attività della fascia costiera

L’azione di controllo interessa in particolare la fascia costiera di Scicli, dove durante la stagione estiva aumenta la presenza di attività commerciali, turisti e visitatori.

Il corretto conferimento dei rifiuti diventa quindi ancora più importante per garantire il decoro delle borgate marinare e impedire che gli errori nella differenziata si trasformino in sacchi abbandonati o in disservizi nella raccolta.

L’amministrazione richiama dunque i titolari delle utenze non domestiche al rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di conferimento.

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