Scicli è “Rifiuti Free”: tra i migliori Comuni d’Italia nella gestione dei rifiuti

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Scicli si conferma un modello virtuoso nella gestione dei rifiuti e conquista uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello nazionale nel settore dell’economia circolare. La città è stata inserita tra i Comuni “Rifiuti Free” d’Italia nella 33ª edizione di “Comuni Ricicloni”, il dossier annuale di Legambiente presentato a Roma nel corso dell’Ecoforum nazionale dell’economia circolare.

Il riconoscimento viene assegnato ai Comuni che riescono a mantenere la produzione di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento al di sotto dei 75 chilogrammi per abitante all’anno, un parametro considerato tra i più significativi per valutare l’efficacia delle politiche ambientali adottate dagli enti locali.

Scicli tra le eccellenze della Sicilia

In tutta la Sicilia sono stati premiati 39 Comuni “Rifiuti Free”, ma il risultato ottenuto da Scicli assume un valore ancora più significativo. Tra i centri con oltre 15 mila abitanti, infatti, sono soltanto quattro quelli che possono vantare questo importante traguardo.

A Scicli ogni residente produce mediamente 71,1 chilogrammi di rifiuto secco residuo indifferenziato all’anno, un dato inferiore alla soglia fissata da Legambiente e che testimonia l’elevata qualità del sistema di raccolta differenziata attivo sul territorio.

Un risultato che premia le politiche ambientali del Comune

Il riconoscimento rappresenta una conferma dell’efficacia delle strategie adottate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino sul fronte della gestione dei rifiuti.

Negli ultimi anni il Comune ha puntato con decisione sul potenziamento della raccolta differenziata e sulla sensibilizzazione dei cittadini, favorendo una progressiva riduzione del rifiuto indifferenziato e un maggiore ricorso al riciclo dei materiali.

Il premio di Legambiente certifica così un percorso virtuoso che colloca Scicli tra le realtà più avanzate della Sicilia nel campo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

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