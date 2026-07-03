Lo sport paralimpico tra cinema e fotografia: a Ragusa una serata dedicata a inclusione e diritti

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Una serata dedicata allo sport paralimpico come strumento di libertà, diritti e inclusione. È questo il cuore dell’iniziativa “Lo sport è sport. Tra performance e inclusione”, in programma lunedì 7 luglio alle ore 20.00 presso il Centro Commerciale Culturale di Ragusa, in via Matteotti 61.

Un appuntamento che unisce cinema, fotografia e testimonianze per raccontare lo sport come linguaggio universale capace di abbattere barriere e costruire comunità più inclusive.

Cinema e fotografia per raccontare lo sport paralimpico

L’evento prevede la proiezione di una selezione di cortometraggi della regista e documentarista Ayşegül Selenga Taşkent e l’esposizione fotografica della fotogiornalista Delizia Flaccavento.

Attraverso immagini e racconti provenienti da esperienze realizzate in Turchia, il pubblico sarà accompagnato in un percorso immersivo nel mondo dello sport paralimpico e nelle storie di atleti e atlete con disabilità.

Un viaggio che mette al centro autonomia, dignità e partecipazione sociale, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide e sulle conquiste del movimento paralimpico internazionale.

Sport tra performance e inclusione: una riflessione aperta

L’iniziativa nasce anche con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul cambiamento del movimento paralimpico negli ultimi anni.

Da strumento di riabilitazione e inclusione, lo sport paralimpico ha progressivamente assunto una dimensione sempre più competitiva, con una crescente attenzione alla performance agonistica.

Un’evoluzione che ha ampliato la visibilità del movimento, ma che solleva anche interrogativi sul rischio di mettere in secondo piano il principio originario di uno sport accessibile a tutti.

Le istituzioni: sport come diritto e cittadinanza

Nel corso dell’incontro interverranno l’assessora alle Politiche per l’inclusione Elvira Adamo e l’assessore allo Sport Simone Digrandi, che sottolineano il valore sociale dell’iniziativa.

Lo sport viene definito come uno strumento di emancipazione, cittadinanza e inclusione, capace di superare non solo le barriere architettoniche ma anche quelle culturali e sociali.

Un messaggio che ribadisce la necessità di garantire a tutti il diritto alla pratica sportiva, indipendentemente dalle condizioni personali.

Arte e testimonianze per una società più inclusiva

Le opere presentate raccontano storie di coraggio, determinazione e disuguaglianze ancora presenti nell’accesso allo sport in molte parti del mondo.

Il filo conduttore è chiaro: lo sport non può essere ridotto alla sola prestazione, ma deve restare uno spazio di relazione, crescita e inclusione.

Le artiste protagoniste dell’evento

Ayşegül Selenga Taşkent è una regista turca pluripremiata a livello internazionale, impegnata nella narrazione di temi legati ai diritti umani, alla giustizia sociale e all’inclusione.

Delizia Flaccavento, fotogiornalista siciliana, ha sviluppato una carriera internazionale tra reportage e progetti documentari. Nel 2018 ha fondato la casa di produzione Notus Film, dedicata a contenuti su diritti umani e tematiche sociali.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e a ingresso libero.

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